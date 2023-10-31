«Герофарм» зарегистрировала новый инсулин по системе импортозамещения

Петербургская биотехнологическая компания «Герофарм» получила регистрационное удостоверение на выпуск ультракороткого инсулина «РинФаст Ник» с действующим веществом инсулин аспарт для больных сахарным диабетом. Данный препарат является биоаналогом датского «Фиасп», с наличием и доступностью которого в России сегодня существуют проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники компании "Герофарм" в производственных помещениях предприятия.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сотрудники компании "Герофарм" в производственных помещениях предприятия.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-СПб» в «Герофарм», сейчас препарат «Фиасп» датской компании Novo Nordisk из-за проблем с поставками практически не выписывают взрослым пациентам, а детям предоставляют в ограниченном количестве. Производство же российского биоаналога позволит обеспечить доступность ультракороткого парандиального инсулина внутри страны, уверены в компании.

Предполагается, что, как и другие инсулины, «РинФаст Ник» будет выпускаться на территории РФ по принципу полного цикла — от субстанции до готовой лекарственной формы. Производство будет осуществляться на заводах компании «Герофарм» в Петербурге и Московской области. Объем производства будет зависеть от уровня спроса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Герофарм» вывела на российский рынок новый лекарственный препарат «Простатекс плюс», который применяется при лечении хронического простатита и аденомы простаты.

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