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«Герофарм» вывел на рынок России новый препарат для лечения простатита

ГК «Герофарм» вывела на российский рынок новый лекарственный препарат «Простатекс плюс», который применяется при лечении хронического простатита и аденомы простаты, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Этот медикамент от других подобных препаратов отличает комбинация действующих веществ, в которую входят экстракт простаты и тамсулозина гидрохлорид. Прежде они не содержались в одном лекарстве, пациентам необходимо было применять сразу несколько медикаментов, чтобы достичь их сочетания.

«Отечественная компания ГЕРОФАРМ получила патент на данную комбинацию и уже вывела препарат на российский рынок. Применение препарата позволит ускорить время наступления эффекта и облегчить урологические симптомы аденомы простаты, как в виде основного заболевания, так и осложненного хроническим простатитом»,— указали в пресс-службе завода.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что фармацевтическая компания «Герофарм» находится в поисках нового партнера для локализации производства инсулинов в Узбекистане.

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