Важность в мелочах

В постиндустриальном обществе рынок интеллектуальной собственности является одной из важных сфер экономики. Речь идет не только об инновационных разработках в науке и промышленности, не только о музыке и фильмах, но и о простых, на первый взгляд, вещах, которые есть у каждого в доме: кухонная утварь, бытовые приборы и многое другое. Их важность и ценность часто не замечают, однако над этими повседневными вещами работают не меньше, чем над высокотехнологичными открытиями. Уроженка Екатеринбурга Виктория Рахман занимается изобретением домашней утвари и бытовых приборов, она работает на рынке почти пять лет и является автором нескольких патентов.



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С чего начался ваш профессиональный путь? Как вы пришли в эту сферу?

Мой путь начался в 2019 году. Тогда мои подруги занимались цветочным бизнесом — рынок достаточно насыщенный, но нам хотелось сделать что-то такое, что смогло бы выделить наши цветочные композиции среди множества других. Нам пришла идея создать уникальную подставку для цветов. Благодаря своей конструкции она позволяла собрать букет и зафиксировать его в вертикальном положении без использования вазы. После кропотливой работы мы получили патент на изобретение, патент

на полезную модель и патент на промышленный образец. Произведенная подставка реализовывалась в одной из московских торговых сетей, была востребована и демонстрировала высокие продажи. Я решила, что хочу и дальше двигаться в этом направлении и изобретать.

Над чем вы работаете сейчас?

На данный момент я занимаюсь изобретением домашней утвари и бытовых приборов. В этом году получила патент на держатель для лопатки, которая крепится к ручке сковороды. Над этим проектом, несмотря на кажущуюся простоту, я работала около двух лет.

Почему так произошло?

В данном случае был очень долгий процесс поиска фабрики, которая могла бы воплотить в реальность мою задумку. Поскольку продукт оригинален и у него нет аналогов на рынке, на производстве нужно было сделать специальные пресс-формы под мои чертежи. Не каждая фабрика согласится быстро и экономически выгодно для заказчика реализовать подобное. Потому подбор производителя несколько затянулся. Однако сейчас вопрос решен, и в скором времени я надеюсь вывести новый продукт на рынок.

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Расскажите подробнее о том, как происходит процесс создания — от момента появления идеи и до получения патента на изобретение.

Основой для будущего патента всегда служит идея. Она может возникнуть из личного опыта или из жизненных ситуаций других людей.

После оформления идеи начинается этап патентного поиска. Во время него ты должен убедиться, что у твоего изобретения есть «патентная новизна», то есть что нечто подобное еще не зарегистрировано и нигде не используется. Патентный поиск может занять от одной недели до месяца в зависимости от типа изобретения и сложности его конструкции.

Заключительным этапом являются оформление и подача заявки на получение патента в Роспатент. После чего остается только ждать решения ведомства. Обычно весь процесс — от заявки и до получения документов, подтверждающих твое право интеллектуальной собственности, — занимает около года. Но это того стоит, потому что патент позволяет автору и патентообладателю защитить свое изобретение. Он дает исключительное право препятствовать другим лицам в использовании запатентованного изобретения для коммерческих целей или приостанавливать такое использование.

В чем ваш уникальный стиль работы?

В том, чтобы усовершенствовать имеющееся, добавить в продукт новый дизайн и функционал, новый способ применения. Я беру за основу те продукты и товары, у которых высокий потенциал и высокие продажи.

Что можно отнести к таким продуктам?

Все, что имеет хорошие продажи на маркетплейсах. С началом пандемии роль маркетплейсов особенно возросла. Они сделали торговлю более доступной, поскольку стало возможным просматривать и выбирать товары из разных магазинов на одной площадке, а после получить оплаченный товар либо в ближайшем пункте выдаче, либо вообще на дому — то есть покупателю не нужно ездить в другой квартал, район или даже город, чтобы купить понравившееся. Маркетплейсы продолжают наращивать свое влияние и доли на рынке. Они уже значительно расширили свои ассортименты до крупногабаритных товаров и техники. Впрочем, предметы быта, в том числе кухонная утварь, по-прежнему в топе продаж.

Можно рассмотреть это на конкретном примере. Так, высокие продажи на маркетплейсах имеют сковороды. Вместе с ними покупатели также рассматривают вспомогательные предметы, такие как лопатки, для которых нужны держатели, чтобы не запачкать столешницу при готовке. Вот по такой аналогии и появилась идея моего держателя.

Кому следует заниматься изобретением и патентами?

Если ты уверен в своем новом продукте или в его дизайне, то тебе, конечно, стоит делать на него патент, чтобы иметь исключительное право, чтобы никто не мог скопировать его и присвоить себе авторство. Однако будет ли твое изобретение пользоваться спросом на рынке — покажет время. Лично про себя могу сказать, что мой лучший патент еще впереди, а новых идей и дизайнов хватит на несколько лет вперед.

Беседовала Анастасия Реутова