Туристов, пропавших во время сплава по реке Вижай в Свердловской области, нашли

В Свердловской области нашли группу туристов, которая пропала во время сплава на реке Вижай (Ивдельский городской округ), сообщил глава Березовского округа Евгений Писцов.

«По информации главы Ивделя Владимира Давыдовича двое туристов вышли пешком в населенный пункт, трое остались с вещами в лесу, к ним выехали спасатели»,— написал Евгений Писцов у себя в Telegram-канале.

Как ранее сообщал глава пресс-службе регионального ГУ МВД Валерий Горелых, туристы отправились на сплав от поселка Тахта утром 26 октября. По плану они должны были сплавляться около 50 км до поселка Вижай, где утром 30 октября должны были встретиться с организатором перевозок туристов. Но к назначенному времени группа не явилась.

В состав группы входили 35-летний директор коммерческого предприятия из Березовского по фамилии Чурай, а также четыре логиста из того же города —32-летний Ходжаев, 31-летний Габдлахатов и 35-летние Минилбаев и Пинженин. За группой туристов отправляли спасательный отряд из четырех человек.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте