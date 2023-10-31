Глава Ивделя рассказал о поисках пропавших на сплаве туристов
За группой туристов, пропавшей во время сплава по реке Вижай, отправили спасательный отряд из четырех человек. Об этом порталу Е1.ru рассказал глава Ивдельского городского округа Владимир Михель. Спасатели выехали на КАМАЗе-вездеходе в 09:45. С собой они взяли лодку с мотором.
Господин Михель отметил, что сначала спасатели проедут через поселок Тохта, где живет человек, координирующий группы туристов. На связь отряд должен выйти около 16:00.
Напомним, группа из пяти человек отправилась на сплав 26 октября. Утром 30 октября они должны были прибыть в пос. Вижай, который находится примерно в 70 км от перевала Дятлова. Однако в назначенное время они не прибыли. Сейчас поисками занимаются полицейские и спасатели.