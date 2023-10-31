Группа туристов пропала на сплаве в Свердловской области

В Свердловской области группа туристов из пяти человек пропала во время сплава по реке Вижай. Об этом сообщил глава пресс-службе регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Сейчас их разыскивают полиция и спасатели.

Туристы отправились на сплав от пос. Тахта утром 26 октября. Они планировали сплавляться около 50 км до пос. Вижай, где утром 30 октября должны были встретиться с организатором перевозок туристов. Однако к назначенному времени они не явились.

В состав группы входили 35-летний директор коммерческого предприятия из Березовского по фамилии Чурай, а также четыре логиста из того же города —32-летний Ходжаев, 31-летний Габдлахатов и 35-летние Минилбаев и Пинженин. Полковник Горелых отметил, что в Ивдельском поиско-спасательном отряде они не регистрировались.

«Представители МВД отрабатывают различные версии ЧП, в том числе возможной задержкой группы из-за обмеления реки Вижай, резким похолоданием температуры воздуха. Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком»,— добавил он.

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