Слово редактора

Героем осеннего номера «Коммерсантъ. Стиль. Мужчины» стал спортсмен, боец смешанных единоборств ММА Иван Штырков, который произвел лично на меня, да и на всю команду, работавшую над выпуском, самое сильное и приятное впечатление.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Архипова, главный редактор "Коммерсантъ. Стиль"

Фото: Вероника Никулина Марина Архипова, главный редактор "Коммерсантъ. Стиль"

Фото: Вероника Никулина

Открытый, позитивный, интересующийся миром вокруг — таким перед нами предстал наш герой. Поговорив с Иваном про силу, «которая в правде», про ответственность и благородство, наш постоянный автор Наталья Каплун пришла к выводу, с которым я полностью соглашусь: сильный мужчина — это не только про мышечный рельеф. Это прежде всего глубокие мысли, открытое сердце, уверенность и достоинство.

Марина Архипова