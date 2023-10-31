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Вынесен приговор по делу о хищении запчастей с автозавода

Суд признал шестерых бывших сотрудников АвтоВАЗа виновными в покушении на кражу в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Они приговорены к обязательным работам на срок от 200 до 250 ч и штрафам на сумму от 150 до 200 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района Тольятти.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранее следствие установило, что бывшие работники завода «разработали план по хищению товарно-материальных ценностей предприятия». В частности, они переместили крупную партию деталей стоимостью 289 тыс. руб. из мест постоянного хранения на склад готовой продукции, выяснили силовики.

После этого запчасти загрузили в новые машины на товарном автомобиле и вывезли с территории объекта, отмечают в прокуратуре. Полиция оперативно установила предполагаемых преступников. Запчасти вернули на завод.

Георгий Портнов

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