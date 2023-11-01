Нефтяники углубились в цифру

Уход иностранных ИТ-компаний с российского рынка поставил игроков нефтегазового сектора перед выбором, по какому пути пойти для обеспечения необходимого уровня информационных технологий. Делать это им придется либо самим, либо поддерживая отечественного ИТ-производителя. Эксперты полагают, что для ускорения перехода на национальное ПО нужны консолидация запроса от нефтяников и обмен опытом между национальными игроками цифровой сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Догоняющее замещение

Инвестиции в цифровизацию промышленного комплекса в России активно растут последние десять лет. Среди добывающих секторов по объемам вложений в эту сферу лидирует нефтяная отрасль. Затраты компаний на цифровизацию здесь с 2017 года возросли более чем в 3,1 раза, до 4 млрд руб. в 2022-м, говорит руководитель практики управленческого консалтинга аудиторско-консалтинговой группы «Деловой профиль» Владимир Поклад. В добыче природного газа и газового конденсата темпы роста расходов на цифровизацию несколько выше: с 2017 года они увеличились в 3,5 раза, до 0,9 млрд руб.

До 2022 года, по данным Центрального диспетчерского управления теплоэнергетического комплекса, доля импортного программного обеспечения в целом достигала 93%, офисные программы на 97% являлись разработками иностранных компаний, клиентские и мобильные операционные системы — на 95%. Помимо этого, импортировалось до 86% систем управления базами данных, 75% серверных операционных систем, 75% бизнес-приложений, 60% антивирусных программ, 50% интернет-сервисов. Переходить на отечественные решения нефтегазовые компании не торопились из-за отсутствия необходимых для их нужд предложений, сопоставимых по цене и качеству с зарубежными. По мнению Владимира Поклада, импортозамещение ПО в РФ тормозилось также невозможностью серийного выпуска программных разработок, обеспечивающих работу технологического оборудования.

Но после ухода в 2022 году большинства западных ИТ-поставщиков импортозамещение иностранного ПО в своих производственных процессах стало приоритетом для нефтегазового сектора. Причем делать это было нужно оперативно, так как иногда иностранные вендоры отводили российским партнерам всего несколько месяцев на то, чтобы те успели локализовать информационную инфраструктуру компании на территории РФ и перенести в нее все цифровые инструменты для поддержания и управления производственными и бизнес-процессами.

Программно обеспеченный патриотизм

Уже к весне 2023 года зависимость российской нефтегазовой отрасли от иностранных поставщиков ИТ-решений заметно снизилась. Если в 2020-м в Минэнерго оценивали долю специфического отраслевого ПО для нефтегазового сектора всего в 5–10%, то, по данным обзора аудиторско-консалтинговой группы «Деловой профиль», к лету этот показатель вырос примерно до 30%, а топливно-энергетический комплекс вошел в тройку отраслей по самому высокому уровню цифровизации (помимо банковской отрасли и телекома). При этом сохраняется относительно высокая зависимость от иностранного ПО для геологического и геомеханического моделирования, моделирования технологических процессов подготовки и переработки углеводородов и разработки месторождений.

По заявлениям представителей нефтяных и ИТ-компаний на прошедшем в сентябре IX Федеральном форуме по ИТ и цифровым технологиям нефтегазовой отрасли России Smart Oil & Gas 2023, организованном информационной группой ComNews, активное замещение иностранных информационных решений уже показывает оптимистичные результаты.

Заместитель директора департамента нефтегазового сектора Группы «Астра» (флагманский продукт ОС Astra Linux) Илья Нигматулин отмечает, что с точки зрения цифровизации нефтяная отрасль и прежде была одной из передовых в России. «Но если раньше от лидеров нефтяного рынка мы слышали про большие данные, машинное обучение и так далее, то сегодня у всех на повестке — как заменить существующую инфраструктуру на отечественные решения без потери производительности,— говорит он.— Наиболее актуально это для заказчиков уровня энтерпрайз, где есть несколько сотен пользователей, в серверной части очень много физических ресурсов и информационных систем. Вся их инфраструктура, как правило, годами выстраивалась на зарубежных решениях. И сейчас у заказчиков нет возможности масштабироваться, получать техподдержку и обновления от этих вендоров. Соответственно, остро стоит вопрос и информационной безопасности. Поэтому замена инфраструктуры на российские решения и кибербез — основные векторы для нефтегазовой отрасли страны».

Хотя, по словам заместителя исполнительного директора по развитию бизнеса компании «Мобиус Технологии» Анатолия Дедова, не зависящих от импорта альтернатив ушедшим вендорам на первый взгляд немало, на поверку оказывается, что функционал многих продуктов не вполне отвечает требованиям заказчиков. «Им приходится действовать методом проб и ошибок, что чревато серьезными расходами и потерей драгоценного времени»,— говорит он.

При этом, по словам заместителя гендиректора по развитию бизнеса КРОК Валентина Губарева, в России осталось еще немало компаний, продолжающих работать на решениях ушедших зарубежных вендоров. «При этом обслуживание такой инфраструктуры перешло российским ИТ-компаниям. Подавляющее большинство заказчиков стремится продлить срок службы имеющейся ИТ-инфраструктуры. Едва ли кто из ее владельцев способен, условно говоря, в один день все импортное оборудование заменить отечественным -— на это нет ни средств, ни ресурсов. Например, за минувший год примерно 60% входящих запросов у нас приходилось именно на сервис инфраструктуры. В два раза возросло количество оборудования, поддержку которого приходится осуществлять. Что, очевидно, требует от сервисных компаний высокой экспертизы, учитывая полное отсутствие на рынке импортного ЗИП и компонентов»,— говорит он.

Многообещающая консолидация

Тем не менее некоторые крупные нефтяные компании заявляют о довольно успешном переходе на ПО, созданное их собственными ИТ-подразделениями. Так, в «Роснефти» отмечали, что разработку своих продуктов компания начала еще до ухода зарубежных поставщиков, и на сегодняшний день уже выведен на рынок ряд разработок, среди которых «РН-СИГМА», «РН-ГЕОСИМ», «РН-ВЕКТОР», «РН-ВИЗОР», «РН-ГОРИЗОНТ+», RN-ROSPUMP и т. д. Всего линейка включает 16 продуктов для блока Upstream, а разработкой пользуются 28 дочерних обществ компании и 32 сервисные организации. Кроме того, наукоемкое ПО востребовано и в российских вузах: восемь российских университетов безвозмездно получили от «Роснефти» 495 академических лицензий на использование ИТ-продуктов.

В «Зарубежнефти» сообщали о создании в партнерстве с ИТ-компанией К2Тех корпоративной цифровой платформы управления данными NESTRO DATA. В ходе реализации проекта было построено единое хранилище на базе распределенной массивно-параллельной системы управления базами данных и системы потоковой обработки данных, а также внедрены система бизнес-аналитики, файловое хранилище с электронным каталогом и система визуализации геологической информации. Сейчас NESTRO DATA аккумулирует данные о геологии, разработке, добыче и скважинным операциям, а в ближайшее время также начнет собирать информацию о капитальном строительстве, финансовой деятельности и трудовых ресурсах. В итоге добыча компании выросла за счет повышения качества и доступности геологических данных и снижения количества проведения неинформативных гидродинамических исследований.

Директор департамента информационных технологий и автоматизации производства ООО «Газпром бурение» Алексей Леконцев утверждает, что инвестиции во внедрение информационных технологий за последние годы в компании значительно выросли. «Если года три назад на это выделялось 3–5% общего бюджета компании, то сейчас на цифровизацию производства направляется порядка 15–20%. Компании вынуждены поднимать уровень цифровизации, чтобы сохранять свою конкурентоспособность на рынке и оставаться лидерами своего направления»,— говорит он.

По его оценкам, благодаря активному внедрению ИТ сегодня компании удается примерно на 15–20% сокращать сроки реализации проектов по строительству. «Это составляет примерно 100 млн руб. экономии на каждой построенной нами скважине. Для наших заказчиков это ощутимый эффект»,— продолжает Алексей Леконцев. Также, по его словам, в 2023 году за счет цифровых инструментов компания снизила аварийность в группе «Газпром бурение» на 15,6%, а непроизводительное время (на ликвидацию аварий и ремонт) — примерно на 8,9%. Общее количество цифровых проектов за два года выросло с 20 до 54. В целом, как говорит Алексей Леконцев, сейчас в «Газпром бурении» почти 85–90% софта замещено на российское. А в отношении остального уже рассматриваются и тестируются отечественные аналоги.

Представители российского рынка информационных технологий полагают, что можно ускорить появление большего числа отечественных решений, предназначенных в том числе для нефтегаза, путем конструктивного общения с заказчиками и открытого обмена опытом среди компаний-разработчиков. Как отметил в своем выступлении руководитель подразделения развития практик ERP фирмы «1С» Алексей Кислов, «только совместная работа разработчиков, вендоров программного обеспечения и представителей предприятий-пользователей позволяет создавать адаптированные отраслевые решения, при этом стоит учитывать именно сводные требования, а не просто специфику отдельного предприятия».

Аналогичного мнения придерживаются и в компании К2Тех. «Разработка западных систем велась годами. Российским разработчикам ПО также необходимо время и условия для доведения своих продуктов до необходимого уровня зрелости,— комментирует заместитель генерального директора по развитию бизнеса К2Тех Игорь Зельдец.— Этот процесс активно идет, с каждым годом на рынке будет появляться все больше функциональных решений, обеспечивающих непрерывность и повышение эффективности бизнес-процессов. Одним из шагов, ускоряющих импортозамещение, может стать реализация консолидированного заказа на разработку ПО и требований к нему от нескольких компаний в сторону разработчиков ПО. Предприятия должны договориться о базовом функционале, который необходим всем. Такой подход позволит быстрее получать унифицированное решение, а не вести разработку под каждую отдельную компанию».

По словам управляющего директора VK Tech Павла Гонтарева, обеспечение стабильной, безаварийной и эффективной работы ИТ-систем в нефтегазовой отрасли — это стратегическая задача, для которой есть два пути решения. «Первый, краткосрочный — ничего не трогать и не менять, пока все работает. Второй, долгосрочный — постепенно переходить на независимые решения, выстраивать отраслевые платформы в партнерстве с ИТ-вендорами,— говорит он.— Залог успеха — в открытом обмене опытом лучшими практиками и проблемами. Сейчас это особенно важно, так как для решения задач такого масштаба необходимо бежать еще быстрее, чем когда-либо раньше».

Константин Анохин