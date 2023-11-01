Стальная гарантия качества

Российская промышленность, столкнувшаяся со сложными вызовами, активно развивает новые направления, чтобы на них ответить. Так, металлургический комбинат «Уральская Cталь» вывел на рынок новую марку высокопрочной стали. Как сообщил генеральный директор компании Денис Сафин, расширение линейки продукции отвечает интересам потребителей и станет одним из залогов конкурентоспособности предприятия на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено компанией «Уральская сталь» Фото: Предоставлено компанией «Уральская сталь»

Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская Сталь» в сложившейся экономической ситуации старается отвечать вызовам времени. Недавно компания запустила производство на комбинате высокопрочной стали марки WeldUS. Предприятие уже успешно отгрузило первым потребителям эту новую премиальную продукцию для специализированного машиностроения, включая производство крупногабаритной строительной техники. Теперь в планах — выпуск еще более прочного сплава под названием HardUS. Аббревиатура US в наименованиях марок стали новотроицкого комбината отсылает к названию «Уральская Сталь» и призвана помочь идентифицировать производителя и послужить гарантом качества. Корни «weld» и «hard» подразумевают применение сталей в сварочных процессах и повышенную износостойкость соответственно.

Под высокопрочной сталью обычно понимается сплав железа и углерода, способный выдерживать нагрузки более 1 тыс. Мпа. Это обеспечивается введением в сталь дополнительных легирующих элементов и применением термической обработки — закалки с отпуском. Существует множество высокопрочных сталей, как правило содержащих завышенную долю легирующих элементов и, как следствие, имеющих сниженную пластичность, повышенную трещиночувствительность и высокую цену. Сталь WeldUS 690 имеет оптимально подобранное сочетание химического состава и режимов закалки. Основные секреты кроются в технологиях выплавки и термообработки. Уникальная технология термообработки, используемая на «Уральской Стали», дает продукции комбината конкурентное преимущество перед другими производителями. Участок термической обработки листового проката оснащен современными роликовыми нагревательными печами, ролико-закалочной машиной, закалочным прессом, листоправильными машинами, стеллажом-холодильником и участком осмотра и зачистки металла. Это позволяет производить до 30 тыс. тонн качественной высокопрочной стали в месяц.

Свойства стали WeldUS, которую производит «Уральская Сталь», включают высокую прочность, ударную вязкость при низких температурах, отсутствие трещин при сгибе и хорошую свариваемость. WeldUS имеет оптимальное соотношение цены и качества, превосходя старые марки стали 12ГН2МФАЮ и 12ХГН2МА. Кроме того, основным вызовом, который на комбинате смогли преодолеть с помощью современных технологий закалки, отпуска и термической обработки, стало достижение идеальной плоскостности металла и устойчивости сплава к разрушению.

«Уральская Сталь» исторически выпускала продукцию, востребованную в первую очередь на внутреннем рынке: трубные, мостовые, судостроительные, конструкционные марки стали. Вместе с тем мы активно разрабатываем перспективные и инновационные виды продукции, такие как плакированный (биметаллический) лист, криогенные, атмосферостойкие стали»,— сообщил генеральный директор Управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин.

Необходимость удовлетворения растущего спроса на хладостойкую свариваемую высокопрочную сталь разных толщин стала очевидна после анализа отечественного рынка на фоне ухода европейских поставщиков. Объемы производства в России не обеспечивают достаточного количества нужной продукции, и потребителям зачастую приходится заказывать ее из Китая. Проблема особенно актуальна для машиностроения, где требуются большие объемы такой стали и важно обеспечить высокую прочность изделий.

«Использование новых отечественных марок стали даст производителям строительной техники возможность улучшить эксплуатационные характеристики и уменьшить себестоимость производства»,— пояснил генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.

Высокопрочная сталь других марок, производимая новотроицким комбинатом, уже давно успешно используется в металлоконструкциях и на полосовом прокате для грузовых автомобилей («БелАЗ», «КамАЗ»). Продукция компании неоднократно получала награды на российских и международных и выставках. Разработанная на комбинате в 2006 году марка высокопрочной стали «УралСВ-1» в свое время позволила снизить себестоимость продукции машиностроения при сохранении качества.

Ирина Салова