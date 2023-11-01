«Одному быстрее, вместе — дальше»

Новые вызовы, стоящие перед российским нефтегазовым сектором, сделали очевидной необходимость отраслевой консолидации, в том числе в юридической сфере. О том, что даст обмен правовым опытом между участниками рынка и как при этом соблюсти этические нормы, “Ъ” рассказала исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению компании «Газпром нефть» Виктория Ненадышина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Ненадышина

Фото: Предоставлено компанией «Газпром нефть» Виктория Ненадышина

Фото: Предоставлено компанией «Газпром нефть»

— В октябре «Газпром нефть» провела в Санкт-Петербурге первый саммит юристов топливно-энергетического комплекса. Как родилась эта идея?

— Идея родилась из масштабной трансформации правовой функции нашей компании, которую мы реализовали в 2021 году, выступив тогда в авангарде российских юридических и бизнес-практик и объединив юридические департаменты более 60 дочерних предприятий группы в единый правовой кластер под названием «Газпромнефть Экспертные решения». Благодаря этой трансформации был создан инновационный формат юридической службы, которая сочетает в себе инхаус компетенции и возможности внешнего консалтинга. Объединение позволило масштабировать лучшие практики на все предприятия группы, быстрее внедрять работающие модели и подходы. Появилась мотивация быть еще эффективнее. Так мы пришли к идее о том, что объединение знаний и единая правоприменительная практика с другими участниками одной из сильнейших отраслей экономики нашей страны — топливно-энергетического комплекса — может дать еще больший толчок для развития, и уже не только нашей группы или какой-то отдельной компании, но и всей отрасли в целом.

— Поддержали ли вашу идею объединения другие компании отрасли?

— Да, саммит собрал более 100 корпоративных юристов основных игроков отрасли — от крупнейших ВИНК страны до нефтесервисных компаний. Мы постарались создать комфортное пространство, некий закрытый клубный формат, в котором можно наладить новые деловые контакты, обсудить важные вопросы, получить подтверждение своей позиции или инсайд для дальнейшей работы. Программа саммита была тщательно продумана — хотелось уйти от абстрактных общеправовых тем к практическим вопросам, актуальным для всех участников отрасли сегодня: проблемы доступа к зарубежному правосудию, налоговые последствия, регуляторная специфика, коммерциализация интеллектуальной собственности и др. Судя по отзывам, у нас получилось. Все участники нашли что-то для себя полезное и, главное, осознали, что у нас много общих тем и нам есть куда приложить общие усилия. Для нас это главный показатель успеха. Так что, несомненно, мы будем и дальше продвигать нашу инициативу, которая может дать эффективный способ достижения общих целей.

Мы рассчитываем, что саммит станет ежегодным. И будем рады, если кто-то из коллег из других компаний проявит инициативу и станет лидером этого мероприятия в следующем году.

— Какие тренды вы видите в сфере юридического сопровождения в ТЭКе?

Произошло укрупнение объектов управления. Сегодня руководителю юридической службы необходимо отвечать на ключевой запрос бизнеса: повышать эффективность правовой поддержки, рассчитывать только на собственные ресурсы и компетенции, сокращать операционные затраты, при этом действовать в условиях высокой неопределенности, сложности прогнозирования будущего, форсажа технологического и цифрового развития.

Глава юридического департамента больше не занимается исключительно правовой экспертизой. Он становится управляющим партнером, который смотрит на юридическую службу как на бизнес. Поэтому на повестке юридической функции сегодня — создание проектных команд, приводящих бизнес к его целям с управляемыми правовыми рисками, инструменты Legal Operations (аудит и внедрение изменений во внутренние процессы, совершенствование legaltech-продуктов, повышение операционной эффективности функции.— “Ъ”), улучшение пользовательского опыта в предоставляемых правовых сервисах. Раньше правила игры были прозрачны и понятны. Сейчас — иначе. Понимание правовых механизмов не дает никаких гарантий их практической реализации. Просто знать и консультировать сегодня недостаточно, необходимо уметь осваивать большие объемы информации, быстро нарабатывать опыт и искать работающие на практике решения. Все это и предопределяет столь высокий запрос на объединения, сообщества, за счет кумулятивного ресурса и опыта которого ты можешь повышать собственную эффективность.

— А как технически можно организовать обмен данными между сотрудниками разных компаний?

— Обмен данными по официальному запросу существовал всегда, но такая форма, напротив, может остановить любой обмен знаниями. Мы сейчас говорим о чем-то менее официальном, хотим уйти от бюрократии, когда ответа от другой компании можно было ждать очень долго. Речь идет о межличностных контактах, в рамках которых могут обсуждаться законодательные инициативы или судебные споры аналогичного характера. Причем не только успешные кейсы, но и неудачные. Ведь каждая команда определенные проблемы решает по-разному, и зачастую может быть очень полезно взглянуть на дело с новой стороны. Ключевой момент при таком обмене опытом — это доверие. Ты никогда не получишь открытости с другой стороны, если не откроешься сам. Хотя некоторые участники видят в таком общении определенные риски. Например, что хорошего сотрудника могут переманить в другую компанию. Но и это естественный процесс, и здесь уже задача работодателя — мотивировать своих специалистов и создать возможности для профессиональной самореализации.

— Получается, с помощью консолидации можно формировать более успешную правоприменительную практику?

— Конечно. Например, некоторые судебные решения могут отразиться на всей отрасли. Нужна координация позиций, чтобы не допустить формирование негативной для всех участников судебной практики. И здесь как раз очень актуален обмен деталями и нюансами. Это относится не только к судебным делам, но и к интерпретации законов. Ведь сколько юристов — столько мнений, но в любом случае мы всегда должны прийти к какому-то общему знаменателю. Практика должна быть единообразной. В то же время конкретный опыт можно масштабировать не только на группу компаний, но и на всю отрасль. С другой стороны, бывают случаи, когда эксперты внутри одной компании не могут прийти к общему решению, и тогда важно получить независимое мнение. Посмотреть, как в других компаниях выстроен процесс, чтобы иметь возможность увидеть недочеты в собственном.

— Какие табу и этические принципы должны, по-вашему, быть при отраслевой консолидации?

— Главное табу — это коммерческая тайна и то, что является закрытой чувствительной информацией. В остальном нет никаких этических и корпоративных противоречий. Например, узнав о судебном решении из открытых источников, коллеги могут поинтересоваться стратегией ведения судебного спора и какие аргументы приводили для отстаивания позиции. А этические принципы — это прежде всего общечеловеческие нормы. В любой профессии главное — оставаться человеком. Порядочность и, конечно, любовь к своему делу никто не отменял.

— Как при такой открытости избежать конфликта интересов?

— Это достаточно четко регламентируется. Разберем на примере «Газпромнефть Экспертные решения». Мы открыты рынку и оказываем услуги не только внутри нашей группы, но и другим предприятиям сектора. У нас есть стандарты по работе с конфиденциальной информацией и потенциальным конфликтом интересов. Если потенциальный проект предполагает работу с чувствительной коммерческой информацией другой нефтегазовой компании, то команда наших юристов за этот проект не возьмется в силу этических норм, принятых в компании. Вообще, один из ключевых принципов нашего взаимодействия друг с другом и с нашими клиентами — это этическая настойчивость. Внутренняя культура всей правовой функции нашей компании построена на поддержании высоких этических стандартов профессии, гибкости и добросовестности во взаимодействии с законом.

— Какого эффекта вы ожидаете от консолидации юристов отрасли?

— Прежде всего объединение даст участникам рынка уверенность и скоординированность решений. Безусловно, поодиночке получается быстрее: не нужно ни с кем сверяться. Но недаром говорят, что один в поле не воин. Поэтому необходимо задать простой вопрос: позволят ли решения и действия в одиночку эффективно решить долгосрочные задачи? Вряд ли. Очевидно, что намного эффективнее обмениваться идеями и перенимать опыт. Открытый диалог между участниками одной отрасли дает доступ к готовым решениям, к некой витрине кейсов.

Особенно актуально это еще и потому, что сейчас большинство изменений молниеносно находят отражение в законодательной базе. И понимание, как в этих условиях действуют коллеги из других компаний,— условие эффективности юридической функции. Одному быстрее, безусловно, но вместе однозначно дальше.

Интервью взяла Ольга Матвеева