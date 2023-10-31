Каждую неделю в Татарстане арестовывают 15–20 машин должников

Каждую неделю приставы в Татарстане арестовывают 15–20 машин должников. Об этом в ходе брифинга в Кабмине региона сказал глава республиканского ФССП Анвар Закиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По его словам, всего в 2023 году только по налогам изъяли около 800 автомобилей в рамках рейдов.

«Изъятий машин достаточно много. Мы в неделю в среднем арестовываем порядка 15–20 транспортных средств в рамках наших рейдовых мероприятий»,— отметил господин Закиров.

"Ъ-Казань"