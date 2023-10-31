В Челябинской области объем выданных автокредитов вырос почти на 90%

В январе-сентябре 2023 года банки в Челябинской области оформили автокредитов на 25,5 млрд руб. Это на 89% больше, чем за девять месяцев прошлого года, когда объем выдачи составил 13,5 млрд руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По объему рынка автокредитования Челябинская область занимает восьмое место в топ-30 регионов РФ по этому виду займов. Традиционно в лидерах Москва (80,2 млрд руб.), Московская область (62,1 млрд руб.), Санкт-Петербург (53 млрд руб.), Краснодарский край (40,7 млрд руб.) и Татарстан (39,7 млрд). Также в десятке Башкортостан, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области.

Наибольшую динамику роста рынка показали Белгородская область – 99,6%, Татарстан – почти 99%, Башкортостан – 98%, а также Оренбургская область – 96,3% и Омская – почти 96%.

В целом по России в январе-сентябре было выдано автокредитов на сумму 884,2 млрд руб., что на 78,3% больше, чем годом ранее. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, столь существенный рост объемов автокредитования в 2023 году связан с эффектом низкой базы из-за падения выдачи весной 2022 года. Кроме того, в этом году возобновилась госпрограмма льготного автокредитования, и выросла продаж новых автомобилей из дружественных стран.

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