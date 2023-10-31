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Коммерсантъ FM
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Инвентарь приморского оператора L.A.B. перейдет под управление ГК Russ

Группа компаний Russ и один из крупнейших операторов Приморского края L.A.B. заключили соглашение о партнерстве, рассказали «Ъ» в компании. В рамках соглашения под управление Russ с 1 января 2024 года переходят 100% инвентаря, принадлежащего L.A.B., уточнил представитель наружного оператора.

Сейчас в инвентаре L.A.B. около 800 рекламных поверхностей и три медиафасада, что занимает долю около 50% рекламного рынка Владивостока. В ближайшее время в ГК Russ планируют установить дополнительно около 30 цифровых конструкций, уточнила директор по продажам в регионах компании Александра Синявская.

Юлия Юрасова

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