Трех жителей Кубани лишили свободы за дискредитацию ВС РФ

В Краснодарском крае за дискредитацию ВС РФ (ст. 280.3 УК) к реальному лишению свободы приговорили уже трех человек. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Приговоры были вынесены жителям Сочи, Краснодара и Новопокровского района. Им назначили от 3 до 7 лет лишения свободы.

В России реальный срок по статье за дискредитацию армии начали назначать только в 2023 году. В прошлом году по ней не сажали, по всей стране были осуждены только трое, а самым суровым наказанием был штраф, пишет «Ъ». В этом году за первое полугодие в России осудили уже 15 человек, из которых двоих приговорили к лишению свободы.

Татьяна Ручкина

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