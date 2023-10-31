«Автодор»: Строительство моста на трассе М-12 ведется в «рекордные сроки»

Строительство моста через Волгу на новой платной трассе М-12 «Восток» в Татарстане ведется в «рекордные сроки». Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В настоящее время рабочие уже уложили последние метры асфальтобетона, а сейчас они устанавливают барьерное ограждение, после чего им предстоит выполнить монтаж систем наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

Мост длиной 3,3 км и высотой 37 м находится на восьмом этапе трассы М-12. Всего на данном участке уложили свыше 1 млн тонн асфальта. Сейчас рабочие устанавливают фонарные столбы.

«Планируется, что первые машины смогут проехать по мосту через Волгу уже в конце этого года — одновременно с открытием всей М-12 "Восток" до Казани. Скоростная дорога строится в рамках нацпроекта "Модернизация транспортной инфраструктуры"»,— уточнили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"