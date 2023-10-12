Эпизод XXIV: новая надежда

В России появился первый потенциальный кандидат в президенты на выборах-2024: о намерении баллотироваться заявил муниципальный депутат подмосковного Долгопрудного, бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» Борис Надеждин. Он ведет переговоры с разными партиями, но по взглядам ему ближе «Гражданская инициатива». Слухи о согласовании его кандидатуры с администрацией президента господин Надеждин опровергает. По мнению экспертов, участие в президентской кампании либерального кандидата в принципе не имеет смысла, поскольку соответствующих избирателей в стране практически не осталось; но если все же будет решено поработать с либеральным электоратом, то для этого уже есть партия «Новые люди».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Своим выдвижением в президенты Борис Надеждин хочет объять необъятное

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Своим выдвижением в президенты Борис Надеждин хочет объять необъятное

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Информация о намерении экс-депутата Госдумы от «Союза правых сил» (СПС) Бориса Надеждина принять участие в выборах президента появилась на днях в ряде Telegram-каналов. Сам политик в среду подтвердил это “Ъ”: «Да, я действительно принял такое решение. Но хочу напомнить, что впервые об этом я говорил еще на заседании Центризбиркома в июле этого года, когда рассматривалась моя жалоба на отказ в регистрации на выборы губернатора Подмосковья». Информацию о том, что его кандидатура согласована с администрацией президента (об этом тоже писали Telegram-каналы), господин Надеждин опроверг.

В Госдуму Борис Надеждин впервые баллотировался в 1995 году от Партии российского единства и согласия (ПРЕС), но ее список не преодолел пятипроцентный барьер. В 1997–1998 годах работал советником первого вице-премьера Бориса Немцова и помощником премьера Сергея Кириенко, а в 1999 году, после их отставки, вместе с ними избрался в Госдуму по списку СПС. После провала правых на думских выборах 2003 и 2007 годов и вливания СПС в новую партию «Правое дело» был членом ее федерального политсовета, а позже сотрудничал и с ее преемницей — Партией роста. В 2019 году избрался в муниципальный совет Долгопрудного от «Справедливой России», не являясь ее членом. В 2020 году выступил против принятия поправок к Конституции.

60-летний Борис Надеждин стал первым политиком, публично заявившим о намерении участвовать в предстоящих в марте 2024 года выборах президента (официально кампания стартует в середине декабря 2023-го). Он рассказал “Ъ”, что заинтересован в выдвижении от партии, так как такой вариант упрощает проблему сбора подписей избирателей, но это не должна быть «абы какая партия». «Пока веду переговоры с партией Андрея Нечаева "Гражданская инициатива". Он мой единомышленник. Но интерес к моему выдвижению проявляют и некоторые другие партии»,— сообщил господин Надеждин.

Именно от «Гражданской инициативы» политик прошлым летом выдвигался в губернаторы Подмосковья, но смог собрать только семь из необходимых для регистрации 90 подписей муниципальных депутатов. По версии самого Бориса Надеждина, для четырех «системных» кандидатов осуществлялся организованный сбор подписей в таком количестве, которое исключило возможность кому-либо другому собрать нужное их число. Но ни Центризбирком, ни суды, где он оспорил отказ в регистрации, эти аргументы не убедили.

Если господин Надеждин будет вновь баллотироваться от «Гражданской инициативы», то ему все равно придется собирать подписи, на этот раз — простых избирателей. По закону о выборах президента без сбора подписей могут выдвигаться только кандидаты от партий, представленных либо в Госдуме, либо как минимум в трети региональных парламентов. Кандидаты от прочих партий обязаны собрать в свою поддержку не менее 100 тыс. подписей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2,5 тыс. автографов. Для кандидата-самовыдвиженца необходимый минимум составляет 300 тыс. подписей, а на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тыс. из них.

Собрать 100 тыс. подписей по всей России будет гораздо легче, чем 90 автографов муниципалов в Подмосковье, считает Борис Надеждин: «Я уверен, что найду много единомышленников, разделяющих мои взгляды на развитие России». В своей программе он намерен делать упор на двух стратегических направлениях внешней и внутренней политики. Во-первых, наша страна не должна «прогибаться под Китай», к чему ведет политика нынешних властей, поясняет господин Надеждин. По его мнению, США в обозримой перспективе уйдут из Европы, и Россия после этого «должна стать ведущей европейской державой». Во-вторых, в самой России необходимо восстанавливать полноценные демократические институты, такие как парламент, независимый суд, честные выборы, отмечает политик: «Внутриполитические конфликты должны решаться путем поиска компромисса в дискуссиях, а не путем казни несогласных. Каждая группа общества должна иметь свое представительство».

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что, согласно одному из сценариев будущей президентской кампании, в ней может поучаствовать представитель либеральных сил — к примеру, внесенный Минюстом в реестр иностранных агентов бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Сам журналист эту информацию не подтвердил. Некоторые Telegram-каналы со ссылкой на свои источники в администрации президента в качестве кандидата от либералов называли основателя «Яблока» Григория Явлинского, который уже трижды принимал участие в президентских выборах. Звучала при обсуждении этого варианта и фамилия господина Надеждина.

По мнению политконсультанта Евгения Минченко, у либерального кандидата на президентских выборах-2024 не будет своего избирателя, так как сегодня либеральный электорат либо физически уехал из России, либо ушел во внутреннюю эмиграцию. «Можно было бы предположить, что это кость для внешней аудитории, но российской власти уже давно плевать на ее мнение»,— подчеркивает эксперт. Ему не очень понятен сам смысл выдвижения согласованного с Кремлем либерального кандидата: «Борис Надеждин, при всем уважении к нему, в последние годы либо занимал (на выборах.— “Ъ”) низкие места, либо не был зарегистрирован. Символом чего он может быть при этом выдвижении?»

Политолог Алексей Макаркин считает, что сейчас можно рассуждать только о шансах Бориса Надеждина на регистрацию: «Это решение будет основано на том, надо ли работать с либеральной частью общества и кто будет с ней работать». По мнению эксперта, на этой поляне уже появились «Новые люди», поэтому в плане работы с либеральной аудиторией возможны два варианта: либо только кандидат от «Новых людей», либо кандидат от «Новых людей» плюс представитель внепарламентской оппозиции. «Первый вариант почти стопроцентный, второй пока в подвешенном состоянии. И если будет желание работать с либеральной аудиторией, то такому кандидату придется высказывать соответствующие взгляды, а для этого ему надо дать трибуну. И здесь возникает вопрос: возможно это или нет»,— резюмирует господин Макаркин.

Елена Рожкова