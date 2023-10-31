Госдума рассмотрит вопрос о лишении Вадима Белоусова депутатского мандата за прогулы

31 октября комиссия Госдумы по этике и мандатным вопросам рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду») и Василия Власова (ЛДПР). Как сообщил «Интерфаксу» член комиссии Николай Коломейцев, обоим ставят в вину длительное отсутствие на заседаниях Госдумы и ее комитетов.

Предложение лишить господина Белоусова депутатских полномочий не вследствие вступившего в силу обвинительного приговора по обвинению в получении крупной взятки, а из-за его длительного неучастия в работе нижней палаты косвенно подтверждает предположения однопартийцев осужденного и его адвокатов о том, что в ходе уголовного преследования депутата были допущены существенные процедурные нарушения. А вот для лишения его мандата за прогулы у Госдумы есть все формальные основания, поскольку после августа 2022 года Вадим Белоусов, скрывающийся от правоохранительных органов, в нижней палате не появлялся.

Что же касается либерал-демократа Василия Власова, то, как рассказал он “Ъ”, главная претензия к нему состоит в том, что депутат не посещал заседания комиссии по регламенту, членом которой является. При этом сам господин Власов уверяет, что голосовал опросным листом — такая форма участия в работе комитетов и комиссий является вполне законной и была введена во время пандемии коронавируса. Он также сообщил, что фракция ЛДПР намерена поддержать рекомендацию профильной комиссии о лишении его мандата. «Грустно, что фракция поддерживает. Они не могут сказать, что я не работаю. Я активный депутат и никогда не молчу. Я постоянно присутствую в зале и голосую лично. Возможно, это связано с тем, что я поднимал вопрос о том, что некоторые коллеги не ходят (на заседания.— “Ъ”), и теперь мне мстят»,— резюмировал либерал-демократ.

Ксения Веретенникова