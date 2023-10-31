35 процентов составила в августе доля чистых продаж валютной выручки экспортеров в объеме их экспорта в иностранной валюте, оценили аналитики Центра развития ВШЭ. В мае—августе этот показатель варьировался от 34% до 43% ($6,9–9,2 млрд). У ЦБ августовская оценка показателя была заметно выше — 72%. Такую разницу в оценках аналитики объясняют тем, что регулятор считает валютную выручку за вычетом спроса экспортеров на валюту для оплаты импорта и для платежей по внешнему долгу. По оценке центра, чистая валютная выручка экспортеров за вычетом спроса импортеров на валюту с апреля составляет около $2 млрд в месяц, что заметно меньше профицита торгового баланса в $6–11 млрд в этом году.