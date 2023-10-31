«Вымпелком» перезапустил сервис «Книги билайн»

Сервис цифровых книг «Книги билайн» перезапускается и станет доступен не только для абонентов оператора, но и для всех пользователей, рассказал «Ъ» представитель «Вымпелкома». Инвестиции в перезапуск и продвижение приложения в компании не раскрыли. За подписку на книги и аудиокниги пользователь должен будет платить 20 руб. в сутки, только за книги — 12 руб./сутки, только за аудиокниги — 18 руб./сутки.

В сервис также можно будет загружать собственные книги для чтения без подписки, встроена и поддержка CarPlay и Android Auto, уточнили в «Вымпелком». Сейчас в приложении доступно почти 300 тыс. единиц контента, включая аудиокниги. При этом часть библиотеки сервиса была получена от «Литрес», остальной контент был закуплен от издательств напрямую, говорят в компании. На платформе также могут появиться комиксы, включая южнокорейские, не исключают в «Вымпелкоме». Оператор надеется занять до 10% рынка цифровых книг к 2026 году, говорит источник, знакомый с планами компании.

Перезапуск сервиса «Вымпелкома» стал логичным шагом, считает гендиректор литературной платформы «Литнет» и издательства «Дом историй» Борис Макаренков. «Прошлый год обусловлен сильным падением, связанным как с уходом игроков, таких как Storytel, так и с отключением платежных систем Visa и Mastercard, что привело к падению числа покупателей»,— отметил эксперт. После начала военных действий на Украине у российской аудитории перестали работать платежи в App Store и Google Play, что в частности привело к замедлению рынка цифровых книг (см. «Ъ» от 27 июля 2022 года).

Господин Макаренков добавил, что для набора базы подписчиков сервису потребуются как эксклюзивы с авторами, так и удобное приложение. При этом самыми дорогими статьями расходов станут авансы за контент и реклама, отметил он.

Юлия Юрасова