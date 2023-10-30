Депутаты Госдумы от Дагестана осудили беспорядки в аэропорту Махачкалы

Депутаты, представляющие в Государственной думе дагестанских избирателей, осудили организаторов и участников произошедших 29 октября беспорядков в махачкалинском аэропорту и призвали не поддаваться на провокации.

«Дагестан всегда отличала особая, уникальная культура гостеприимства, а также уважение и братское отношение ко всем народам, национальностям и вероисповеданиям,— заявил “Ъ” депутат Абдулхаким Гаджиев ("Единая Россия").— Иудеи, евреи веками живут в нашей республике, они, так же, как и представители любой другой народности, делят с нами горе и радость. Горские евреи — таты — являются одной из 14 титульных наций республики, чей статус закреплен в конституции Дагестана. Мы все возмущены античеловеческой политикой израильских властей в отношении палестинцев. Однако не стоит забывать, что мы говорим именно о правительстве Израиля, израильских политиках, но ни в коем случае не обо всех евреях и иудеях. Далеко не все они поддерживают тот ужас, который творится на палестинских землях. Очевидно, что Дагестан, Северный Кавказ — одни из тех территорий, куда виновные в геноциде палестинцев направятся в последнюю очередь».

По мнению депутата, участники беспорядков 29 октября, «очевидно, забыли, что многие дагестанцы, в том числе страдающие от смертельно опасных заболеваний, традиционно ездили в Израиль на лечение»: Необходимо горячим головам трезво мыслить и сохранять уважение к представителям других национальностей и религий, проявлять уважение к работникам правоохранительных органов, которые охраняют покой и благополучие всех жителей республики. Мы, дагестанцы, как никто другой, знаем, как жить в мире и согласии на протяжении многих веков, и не должны за день растерять все, чему научили нас наши мудрые предки».

«Вчера мы стали свидетелями безрассудных и необдуманных поступков определенной части дагестанцев,— полагает депутат Сайгидпаша Умаханов,— устроивших беспорядки в республиканском аэропорту. Все эти люди вышли на улицу, поверив в информацию иностранных провокаторов, запустивших волну фейков в соцсетях с целью посеять раздор между нашими народами».

Беспорядки в аэропорту Махачкалы нанесли и России в целом, и Дагестану «ощутимый имиджевый вред», считает господин Умаханов. «Мы все, верующие дагестанцы, с болью в сердце воспринимаем ужас, происходящий в секторе Газа. Каждый из нас молится за мир на этой земле и хочет остановки кровопролития,— говорит депутат.— Но вчерашние действия части нашего общества ни на миллиметр не приблизили нас к миру в Палестине. Ни одна проблема в мире не решается горячими, импульсивными действиями... Мы много лет тяжело и упорно строили образ гостеприимного, доброго и безопасного Дагестана, чтобы люди нам поверили. И вы за один вечер все это решили разрушить, вернуться в тот период, когда нас боялись, считали террористами и неуправляемой дикой массой?.. Подумайте, как ваши поступки помогают мусульманам в Палестине, во что обернется вам и вашим семьям неповиновение властям, какое отношение к нам будет в мире?.. Просите Всевышнего каждый день о мире в Палестине. В это тяжелое для всего мира время мы как зеницу ока должны хранить спокойствие на нашей земле. Я очень надеюсь, что такого больше никогда у нас не повторится, потому что Дагестан всегда был территорией мудрости и разума».