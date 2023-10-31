Зарядился на приговор

Как стало известно “Ъ”, на три года отправил в колонию общего режима Пресненский райсуд столицы бывшего технического директора компании «Аникс» Сергея Федосеева, одного из фигурантов скандальной аферы о хищении почти 1 млрд руб. у Минобороны. Бюджетные деньги исчезали при заключении контрактов на поставку 230 тыс. автомобильных аккумуляторных батарей по завышенным ценам с Главным автобронетанковым управлением (ГАБТУ). Господин Федосеев в свое время полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, дав показания на своих подельников, среди которых были и офицеры. Год назад он получил в особом порядке по приговору суда шесть лет лишения свободы. Его адвокаты настаивали на чрезмерной суровости наказания для раскаявшегося бизнесмена, а апелляционная инстанция сочла, что при вынесении решения были допущены «фундаментальные» нарушения закона. В итоге на повторном процессе Сергей Федосеев получил вдвое меньший срок, хотя прежней осталась сумма возмещения ущерба более чем в 743 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Весь процесс по делу Сергея Федосеева в Пресненском суде уложился всего в несколько заседаний, поскольку проходил в особом порядке, без исследования материалов дела и допроса свидетелей. Это было связано с тем, что еще в ходе предварительного следствия, как сообщал “Ъ”, обвиняемый пошел на сделку со следствием, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и дал показания на подельников. В итоге суд свелся к обсуждению меры наказания для бывшего технического директора ООО «Аникс», обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В прениях сторон представители прокуратуры просили приговорить подсудимого к шести годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс. руб. с удовлетворением в полном объеме многомиллионного иска военного ведомства о возмещении причиненного ущерба. Это было по большому счету повторением ранее вынесенного и позже отмененного Сергею Федосееву приговора. Адвокаты же в данной ситуации фактически могли только просить о снисхождении для подсудимого в силу смягчающих обстоятельств: наличие двух маленьких детей и престарелой матери, соглашение с прокурором, исключительно положительные характеристики, добровольное частичное возмещение причиненного вреда и т. д.

«Федосеев приговорен к трем годам исправительной колонии общего режима, гражданский иск удовлетворен, в пользу Минобороны взыскано 743 млн 606 тыс. 711 руб. 52 коп.»,— сообщили “Ъ” в суде, отметив, что находившийся под подпиской о невыезде подсудимый был взят под стражу в ходе заседания. Адвокаты осужденного, не согласные с мерой наказания, подали апелляционную жалобу, которую должен рассмотреть Мосгорсуд.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, компании «Аникс» и «Электроисточник», которые представлял господин Федосеев, в 2016–2018 годах победили на конкурсах, объявленных ГАБТУ на поставку 230 тыс. стартерных автомобильных аккумуляторных батарей. Речь в основном шла о сухозаряженных свинцовых аккумуляторах, которые не заправлены электролитом и поэтому имеют гораздо больший срок хранения. Предприниматель, как выяснили оперативники департамента военной контрразведки ФСБ и следователи Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, вступал в сговор как с представителями военного ведомства, так и руководителями других предприятий, которые подавали заявки на конкурсы. За вознаграждение от господина Федосеева в их заявки включались заведомо неприемлемые данные, поэтому выигрывала продукция, которую только он представлял. При этом, правда, стоимость этих аккумуляторов оказывалась гораздо выше рыночной. Первая афера с конкурсом принесла господину Федосееву и его сообщникам около 90 млн руб., вторая — более 100 млн руб., а третья, не доведенная до конца по независящим от фигуранта обстоятельствам,— еще 361 млн руб. При этом ему также вменялось неоконченное преступление — покушение на хищение еще около полумиллиарда рублей. Интересно, что вскрыта вся афера изначально была благодаря бдительности ФАС, которая отреагировала на обращение одного из производителей аккумуляторов, возмущенного тем, что все тендеры с ГАБТУ постоянно выигрывают одни и те же структуры. В материалах уголовного дела, как рассказывал “Ъ”, фигурировали два уже бывших офицера ГАБТУ, отвечавшие за закупки, директор Курского аккумуляторного завода и другие лица. Сам Сергей Федосеев сначала находился под подпиской о невыезде, которую нарушил, сменив место жительства, и был заключен под домашний арест. Потом его вовсе поместили в СИЗО за попытки помешать расследованию, оказав давление на свидетелей и экспертов как лично, так и через своего адвоката. Впрочем, позже его снова освободили под подписку. Постановил его вернуть под стражу год назад, как сообщал “Ъ”, Мещанский райсуд столицы, которой в особом порядке осудил Сергея Федосеева к шести годам колонии и выплате тех же 743 млн руб., притом что прокурор просил для него семь лет лишения свободы. Адвокаты обжаловали решение, посчитав наказание чрезмерно суровым. Апелляционная инстанция приговор отменила, установив, что при его вынесении суд первой инстанции неправильно решил вопрос о квалификации содеянного, не проверил данные о выполнении Сергеем Федосеевым условий досудебного соглашения, уменьшил объем обвинения, убрав 24 листа, в том числе с описанием умысла преступления, и т. д. О суровости наказания Мосгорсуд вообще не посчитал нужным рассуждать, отметив, что этот вопрос будет разрешен на новом процессе, поскольку ранее были допущены «фундаментальные нарушения уголовно-процессуального закона, искажающие саму суть уголовного судопроизводства». В итоге обвиняемого снова отпустили под подписку о невыезде, а материалы вернули в Мещанский райсуд, который, впрочем, в этот раз посчитал дело неподсудным себе, передав его в Пресненский.

Сергей Сергеев