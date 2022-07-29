Аккумуляторы зарядились от военного бюджета

По данным “Ъ”, в четверг в Москве к шестилетнему сроку и выплате Минобороны почти 750 млн руб. был приговорен бывший технический директор компании «Аникс» Сергей Федосеев. Предприниматель, по версии следствия, являлся одним из авторов масштабной аферы с поставками аккумуляторов по завышенным ценам военным. Став фигурантом расследования, Сергей Федосеев поспешил заключить сделку с правосудием.

Прождав подсудимого Федосеева около трех часов, судья Мещанского райсуда Анна Майорова узнала, что он попал в больницу с приступом гипертонии. Откладывать оглашение она не стала, тем более что сам подсудимый, по словам его защитников, был не против фактически заочного приговора.

Вынося его, госпожа Майорова отметила, что подсудимый Федосеев полностью признал свою вину в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере, а также покушении на такое преступление (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а в рамках соглашения о сотрудничестве дал показания, изобличающие сообщников, в том числе в Минобороны, признанном потерпевшей стороной по делу.

Как выяснилось из приговора, компании «Аникс» и «Электроисточник», которые представлял господин Федосеев, в 2016–2018 годах победили на конкурсах, объявленных главным автобронетанковым управлением (ГАБТУ) о поставке нескольких сотен тысяч автомобильных аккумуляторных батарей. Для этого предприниматель вступал в сговор как с представителями военного ведомства, так и руководителями других предприятий, которые подавали заявки на конкурсы. За вознаграждение от господина Федосеева в их заявки включались заранее неприемлемые данные, поэтому выигрывала продукция, которую только он представлял. При этом, правда, стоимость этих аккумуляторов оказывалась гораздо выше рыночной.

Первая афера с конкурсом принесла господину Федосееву и его сообщникам около 90 млн руб., вторая — более 100 млн руб., а третья — не доведенная до конца по независящим от фигуранта обстоятельствам, еще 361 млн руб. Покушался же он, говорилось в приговоре, на хищение еще около полумиллиарда рублей.

Раскрыта афера была благодаря вмешательству ФАС, в которую обратилась одна из компаний, выпускающих аккумуляторы. Она указала, что конкурсы ГАБТУ неизменно выигрывают структуры, связанные с господином Федосеевым. Затем эти данные заинтересовали ФСБ и главное военное следственное управление СКР, возбудившее уголовное дело.

Его фигурантами помимо господина Федосеева стали целый ряд других предпринимателей, а также два бывших сотрудника Минобороны, которые в приговоре назывались «установленное лицо №1 и №2».

И хотя общий ущерб от действий Сергея Федосеева, по данным следствия, составил 551 млн руб., военное ведомство заявило к нему в рамках расследования иск на 743 млн руб., который был удовлетворен в полном объеме. А вот требование прокурора осудить Сергея Федосеева на семь лет общего режима, запретить ему в течение трех лет руководить компаниями и оштрафовать его на 1 млн руб. судья Майорова скорректировала. В итоге подсудимый получил срок на год меньше и штраф 800 тыс. руб.

Напоследок судья, обращаясь к аквариуму, в котором не было подсудимого, распорядилась взять Сергея Федосеева под стражу. В тюрьму его отправят уже из больницы, как только стабилизируется давление. Защита осужденного от комментариев воздержалась.

Алексей Соковнин