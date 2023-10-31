«Вольтс Групп» инвестирует в расширение
Компания удвоит производство накопителей электроэнергии на площадке на улице Степана Разина
Петербургское ООО «Вольтс Групп», занимающееся созданием накопителей электроэнергии для дома под брендом Volts, расширило производство. Новая площадка позволит выпускать более 1 тыс. устройств ежегодно вместо 350–600 единиц. Участники рынка говорят о высоком спросе и незначительной конкуренции в этом сегменте, а эксперты отмечают, что в целом расширение производства Volts пока не окажет существенного влияния на отрасль.
Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ
ООО «Вольтс Групп» заявило о расширении с 250 до 1 тыс. кв. м своей производственной площадки на улице Степана Разина в Санкт-Петербурге. Она включает склад, сборочные и испытательные пункты, пункт упаковки, заготовки и прочее. Сейчас компания продает 30–50 накопителей ежемесячно со средней стоимостью 1 млн рублей. Новая площадка позволит выпускать до 1 тыс. вместо 350–600 устройств, увеличив оборот компании до 1 млрд рублей в год.
Основной рынок сбыта продукции Volts — загородная недвижимость. Накопители покупают для защиты от отключений электричества, для расширения мощности и менеджмента системы электроснабжения. По заявленным компанией характеристикам, аккумуляторы суммарной запасаемой емкостью от 2 до 12 кВт•ч способны обеспечить дом площадью 100–300 кв. м резервной энергией на 4–20 часов.
Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вольтс Групп» зарегистрировано в 2007 году. С 2010 по 2013 год равными долями (33,33%) владели Владимир Скляревский, Игорь Малышев и Михаил Смирнов. В 2022 году 100% капитала компании принадлежало Владимиру Скляревскому. С 2023 года у Владимира Скляревского в ООО 26,5%, у Михаила Бакулева — 24,5%. Остальные доли распределены между основателями Volts Battery: Владимиром Млынчиком (14,3%), Артем Денисовым (10,2%), Александром Кияницей (5,1%), а также Виталием Млынчиком (15,3) и Андреем Очковым (4%). Чистый убыток «Вольтс Групп» на 2022 год составил 9, 9 млн рублей при выручке 3,6 млн.
Объемы вложений в проект расширения в компании не раскрывают, однако эксперты полагают, что инвестиции могут составлять от 150 до 500 млн рублей.
Руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга ООО «Институт проблем предпринимательства» Евгений Гуляев отмечает, что, согласно проведенным в 2022 году исследованиям, прогнозная емкость российского рынка энергонакопителей составит в 2023 году 25,88 млрд рублей, в 2024-м — 36 млрд, в 2025-м — 50 млрд, в 2026-м — 70 млрд.
«Реализация инвестиционного проекта "Вольтс Групп" по расширению производства до 1 тыс. единиц в год позволит нарастить выручку предприятия до 1 млрд рублей в год. Таким образом, за счет расширения производства "Вольтс Групп" рынок энергонакопителей РФ увеличится на 1,4% к 2026 году, что в целом не окажет существенного влияния на отрасль»,— считает господин Гуляев.
Опрошенные «Ъ-СПб» участники рынка говорят о высоком спросе на продукцию и низкоконкурентной среде, отмечая, что сами батареи для производства систем энергонакопления производители Петербурга и Ленобласти заказывают в КНР, так как поставки комплектующих из Европы сейчас осуществлять проблематично. Спрос на установку солнечных батарей наиболее активен в летний период, а о «резервном питании» потенциальные покупатели начинают задумываются ближе к зиме, пояснили в одной из компаний по продаже устройств.
По мнению экспертов, инвестиционная привлекательность рынка энергонакопителей для дома объясняется возрастающим спросом на строительство и покупку загородных домов, что связано с удорожанием ипотеки в многоквартирных домах и развитием льготных банковских продуктов для загородной недвижимости. Вместе с тем в NF Group отметили, что в проектах загородной недвижимости Петербурга и Ленобласти установка дополнительных энергонакопителей и солнечных батарей встречается нечасто. В основном собственники ставят дизельные генераторы, которые обеспечивают непрерывное электроснабжение. Однако есть и те, кто использует энергонакопители, но их применение ограничено: главным образом для освещения в ландшафтном дизайне.
«На данный момент это не является ярко выраженной тенденцией, и инициатива по установке подобного оборудования чаще исходит именно от собственников, интересующихся инновационными и экологически чистыми технологиями»,— указывает руководитель отдела элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Алия Ханбекова.