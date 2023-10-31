«Вольтс Групп» инвестирует в расширение

Петербургское ООО «Вольтс Групп», занимающееся созданием накопителей электроэнергии для дома под брендом Volts, расширило производство. Новая площадка позволит выпускать более 1 тыс. устройств ежегодно вместо 350–600 единиц. Участники рынка говорят о высоком спросе и незначительной конкуренции в этом сегменте, а эксперты отмечают, что в целом расширение производства Volts пока не окажет существенного влияния на отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

ООО «Вольтс Групп» заявило о расширении с 250 до 1 тыс. кв. м своей производственной площадки на улице Степана Разина в Санкт-Петербурге. Она включает склад, сборочные и испытательные пункты, пункт упаковки, заготовки и прочее. Сейчас компания продает 30–50 накопителей ежемесячно со средней стоимостью 1 млн рублей. Новая площадка позволит выпускать до 1 тыс. вместо 350–600 устройств, увеличив оборот компании до 1 млрд рублей в год.

Основной рынок сбыта продукции Volts — загородная недвижимость. Накопители покупают для защиты от отключений электричества, для расширения мощности и менеджмента системы электроснабжения. По заявленным компанией характеристикам, аккумуляторы суммарной запасаемой емкостью от 2 до 12 кВт•ч способны обеспечить дом площадью 100–300 кв. м резервной энергией на 4–20 часов.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вольтс Групп» зарегистрировано в 2007 году. С 2010 по 2013 год равными долями (33,33%) владели Владимир Скляревский, Игорь Малышев и Михаил Смирнов. В 2022 году 100% капитала компании принадлежало Владимиру Скляревскому. С 2023 года у Владимира Скляревского в ООО 26,5%, у Михаила Бакулева — 24,5%. Остальные доли распределены между основателями Volts Battery: Владимиром Млынчиком (14,3%), Артем Денисовым (10,2%), Александром Кияницей (5,1%), а также Виталием Млынчиком (15,3) и Андреем Очковым (4%). Чистый убыток «Вольтс Групп» на 2022 год составил 9, 9 млн рублей при выручке 3,6 млн.

Объемы вложений в проект расширения в компании не раскрывают, однако эксперты полагают, что инвестиции могут составлять от 150 до 500 млн рублей.

Руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга ООО «Институт проблем предпринимательства» Евгений Гуляев отмечает, что, согласно проведенным в 2022 году исследованиям, прогнозная емкость российского рынка энергонакопителей составит в 2023 году 25,88 млрд рублей, в 2024-м — 36 млрд, в 2025-м — 50 млрд, в 2026-м — 70 млрд.

«Реализация инвестиционного проекта "Вольтс Групп" по расширению производства до 1 тыс. единиц в год позволит нарастить выручку предприятия до 1 млрд рублей в год. Таким образом, за счет расширения производства "Вольтс Групп" рынок энергонакопителей РФ увеличится на 1,4% к 2026 году, что в целом не окажет существенного влияния на отрасль»,— считает господин Гуляев.

Опрошенные «Ъ-СПб» участники рынка говорят о высоком спросе на продукцию и низкоконкурентной среде, отмечая, что сами батареи для производства систем энергонакопления производители Петербурга и Ленобласти заказывают в КНР, так как поставки комплектующих из Европы сейчас осуществлять проблематично. Спрос на установку солнечных батарей наиболее активен в летний период, а о «резервном питании» потенциальные покупатели начинают задумываются ближе к зиме, пояснили в одной из компаний по продаже устройств.

По мнению экспертов, инвестиционная привлекательность рынка энергонакопителей для дома объясняется возрастающим спросом на строительство и покупку загородных домов, что связано с удорожанием ипотеки в многоквартирных домах и развитием льготных банковских продуктов для загородной недвижимости. Вместе с тем в NF Group отметили, что в проектах загородной недвижимости Петербурга и Ленобласти установка дополнительных энергонакопителей и солнечных батарей встречается нечасто. В основном собственники ставят дизельные генераторы, которые обеспечивают непрерывное электроснабжение. Однако есть и те, кто использует энергонакопители, но их применение ограничено: главным образом для освещения в ландшафтном дизайне.

«На данный момент это не является ярко выраженной тенденцией, и инициатива по установке подобного оборудования чаще исходит именно от собственников, интересующихся инновационными и экологически чистыми технологиями»,— указывает руководитель отдела элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Алия Ханбекова.

Владимир Колодчук