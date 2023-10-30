У инвесторов прорвало платину

Стоимость платины на мировом рынке обновила максимум с конца сентября, достигнув отметки $935 за тройскую унцию. По динамике котировок с начала месяца платина начинает догонять золото и серебро, вырвавшиеся вперед на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Росту цен на платину также способствует политика, на этот раз в ЮАР, одном из крупнейших производителей металла, а также позитивные прогнозы в отношении автомобильной индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным информационного ресурса Investing.com, в понедельник, 30 октября, котировки платины на спот-рынке поднимались выше отметки $935 за тройскую унцию, максимума с 22 сентября. Этот результат на 3,4% превысил значение закрытия прошлой недели. В ходе торгов понедельника на 3% поднимался в цене и палладий, котировки которого достигали отметки $1157 за унцию. Однако к 19:00 этот металл отыграл большую часть подъема и вернулся к отметке $1128 за унцию, что всего лишь на 0,6% выше значений закрытия пятницы. В то же время котировки платины удержались возле локального максимума, остановившись возле отметки $934,3 за унцию.

В итоге котировки платины начинают расти столь же быстро, как золота и серебра, которые уверенно росли в цене с начала октября на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу стоимость золота на спот-рынке впервые с середины мая превысила $2000 за унцию. В ходе торгов котировки достигали отметки $2005 за унцию. Впрочем, в понедельник стоимость золота на мировом рынке откатилась чуть ниже круглой отметки, до $1999,92 за унцию, что на 0,3% ниже закрытия пятницы. Тем не менее этот результат почти на 10% превышает значения на начало месяца. В понедельник серебро прибавило в цене около 1%, достигнув отметки $23,34 за унцию. За неполный месяц рост составил почти 12%. За то же время стоимость платины на мировом рынке с учетом роста в понедельник выросла почти на 9%. При этом палладий потерял в цене около 2%.

935 долларов за унцию достигла стоимость платины на спот-рынке 30 октября 2023 года.

Эксперты указывают на несколько факторов, приведших к росту стоимости платины. По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, к ним можно отнести введение новых экономических стимулов в КНР, рост стоимости «защитных» металлов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, а также растущий риск масштабного конфликта в Африке после переворота в Нигере.

ЮАР является крупнейшим производителем металлов платиновой группы, а потому любые риски перебоев добычи ведут к росту цен.

На котировки влияют и технические факторы. «Финансовые инвесторы ранее активно открывали короткие позиции по платине и палладию, закрытие которых и могло привести к существенному росту цен»,— отмечает старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин.

Ограниченное производство платины и палладия со стороны ЮАР и России, как считают аналитики, будет способствовать дальнейшему росту цен. При этом платина будет расти опережающими темпами за счет высокого спроса со стороны автомобильной отрасли, которая активно замещает палладий в катализаторах автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на платину. «Хотя сроки восстановления спроса на металлы платиновой группы остаются неопределенными, в определенный момент их запасы у потребителей будут исчерпаны настолько, что интерес к металлам на спотовом рынке может возрасти и фундаментальные рыночные факторы смогут вновь проявить себя»,— отмечает Дмитрий Смолин. Согласно прогнозам инвестбанка «Синара», к концу года стоимость палладия может достичь $1250 за унцию, платина может подорожать до $1 тыс. за унцию.

Виталий Гайдаев