В бюджет Петербурга за 9 месяцев поступило 825 млрд рублей

Бюджет Санкт-Петербурга с начала 2023 года по сентябрь пополнился на 825 млрд рублей. За этот период городская казна исполнена на 80% от уровня запланированных доходов, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Результаты поступления в бюджет за девять месяцев обсудили на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами Смольного. Градоначальник отметил, что показатели экономического развития города отражают устойчивую и сбалансированную ситуацию на уровне страны.

«По оперативным данным, за 9 месяцев в городской бюджет Санкт-Петербурга поступило 825 млрд рублей – 78,7% от годового плана (предыдущие пять лет этот показатель на ту же дату составлял в среднем 71%). 96,5% из них составили собственные налоговые и неналоговые доходы, ещё 3,5% – поступления из федерального бюджета»,— говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

С начала года расходы бюджета составили 735 млрд рублей, что составляет 61,5% от плана на 2023 год. Показатель вырос на 151 млрд рублей относительно соответствующего периода 2022 года. Траты были совершены на национальную экономику (186,6 млрд рублей), на образование (176,6 млрд рублей), на социальную политику (135,3 млрд рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что индекс промышленного производства Петербурга достиг 110,4% по итогам первых девяти месяцев 2023 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте