В УрФО число субъектов МСП за год увеличилось на 3%

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в УрФО за год выросло на 3% и составило 512 тыс. предприятий, сообщил полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Занятых в МСП стало почти на 8% больше, чем в прошлом году — 2,4 млн человек. Количество самозанятых увеличилось более чем на 50%, в начале октября такой статус имели 628 тыс. жителей УрФО.

По словам господина Якушева, развитие бизнеса говорит о том, что предложенные правительством меры поддержки работают. «Вместе с тем сохраняется ряд проблем, которые осложняют работу бизнеса: нехватка квалифицированных кадров, трудности с привлечением финансирования проектов и ведением отчётности, разнородные требования к получению разных мер поддержки, сложности со сбытом и другие»,— отметил Владимир Якушев.

Напомним, объем кредитов, предоставленных МСП в Свердловской области, на 1 июня 2023 года составил 269,3 млрд руб., что на 88,9% (или 126,7 млрд руб.) выше показателей аналогичного периода 2022 года.

Ева Коршунова

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