Объем выданных субъектам МСП кредитов в Свердловской области за год вырос на 89% — до 269 млрд рублей

В Свердловской области объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), на 1 июня 2023 года составил 269,3 млрд руб., что на 88,9% (или 126,7 млрд руб.) выше показателей аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщили в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области.

Объем кредитов, выданных свердловскими банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за год вырос на 58,9% и составил 724,5 млрд руб. В то же время объем задолженности по таким кредитам сократился 42,2% — до 14,4 млрд руб. по состоянию на 1 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что свердловские власти вводят новые инструменты поддержки бизнеса — от самозанятых до крупных инвесторов. Условия для бизнеса будут контролироваться ежегодным Национальным рейтингом состояния инвестиционного климата агентства стратегических инициатив (АСИ).

Диана Сунагатуллина

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