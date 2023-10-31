Психиатру предъявили «мертвые души»
Суд вынес решение по делу экс-главврача детского ПНД
Новосибирский суд приговорил к трем годам условно Валентину Макашеву, бывшего главного детского психиатра Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу и экс-главврача областного детского психоневрологического диспансера. По версии следствия, медработник похитила около 10 млн руб. на трудоустройстве «мертвых душ». Еще на стадии следствия Валентина Макашева возместила почти весь ущерб.
Фото: Департамент образования мэрии города Новосибирска
Завершилось рассмотрение уголовного дела бывшего главного детского психиатра Сибири и экс-главврача Новосибирского областного детского клинического психоневрологического диспансера Валентины Макашевой. Об этом сообщили в управлении Судебного департамента в регионе.
Валентина Макашева оказалась под следствием в мае 2021 года. На основании материалов новосибирского УФСБ в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). В нем указывается, что главврач фиктивно приняла на работу в психдиспансер пять человек. Причитающаяся им зарплата приходила на банковские карты, которые находились в распоряжении Валентины Макашевой. Следователи подсчитали, что за 11 лет (с 2009 по 2020 год) схема с «мертвыми душами» принесла главврачу 9,7 млн руб.
Дома и на рабочем месте медработника провели обыски. С санкции суда Валентину Макашеву заключили под стражу. Врачу пришлось оставить обе занимаемые должности.
Сочувствующие Валентине Макашевой организовали сбор подписей в ее поддержку. Они направили обращение в Новосибирский облсуд, ходатайствуя о смягчении ей меры пресечения. «В ситуации, когда Валентина Анатольевна содержится под стражей, нас охватывает страх за людей с психиатрическими диагнозами — за наших пациентов и детей. Мы просим учесть невосполнимый ущерб как отдельным пациентам детского психоневрологического диспансера и их родителям, так и развитию всех служб, отвечающих за психическое здоровье детей на региональном уровне, который может быть нанесен из-за невозможности выполнения Валентиной Анатольевной Макашевой своих служебных обязанностей. Мы просим дать Валентине Анатольевне возможность продолжать ее работу»,— говорилось в письме. В последующем психиатра отпустили под подписку о невыезде. Как рассказали в областной прокуратуре, медработник признала вину. Кроме того, она возместила почти весь ущерб, выплатив более 8,5 млн руб.
В сентябре прошлого года Валентина Макашева, которая стала практиковать в одной из частных клиник, предстала перед судом. В судебном процессе к материалам дела были приобщены благодарственные письма родителей, чьим детям помогла врач-психиатр. Выступая в прениях сторон, прокурор затребовал для медика три года в колонии общего режима и штраф в размере 700 тыс. руб., просив признать смягчающими вину обстоятельствами ее активную помощь следствию и явку с повинной.
Председательствующая в процессе судья Татьяна Петрова назначила обвиняемой три года условно и штраф в размере 300 тыс. руб., доказать свое исправление врач-психиатр должна в течение двухлетнего испытательного срока.
Валентина Макашева окончила Новосибирский государственный мединститут, а затем и аспирантуру по психиатрии при этом вузе. Тема ее диссертации — «Музыкотерапия в комплексной терапии детей с нарушениями психического развития». В 2003 году она возглавила детский клинический психдиспансер. В 2020 году, согласно декларации, Валентина Макашева заработала свыше 3,3 млн руб. В отчетности за тот период указывается, что врач владеет зарубежной недвижимостью: у нее есть квартира площадью 60 кв. м в Испании. Помимо этого, указывалось в документации, психиатру принадлежат квартира площадью 104 кв. м в Новосибирске и автомобиль Nissan Qashqai.