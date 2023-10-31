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Коммерсантъ FM
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Инвесторам поступил сигнал SO

Пятизвездный отель в Санкт-Петербурге сменил владельца

Сыну бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова — Алексею, похоже, удалось найти покупателя на пятизвездную гостиницу SO, рыночная стоимость которой достигает 4 млрд руб. Вероятный новый владелец объекта — АО «Вознесенский проспект», которое может действовать в интересах акционера НК Банка и ГК «Динамика» Виктора Григорьева. Хотя загрузка дорогих отелей в Санкт-Петербурге растет, но эксперты предупреждают, что этот сегмент сильнее всего пострадал от отсутствия иностранных туристов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Владельцем отеля SO уровня пять звезд на 137 номеров на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге в начале октября 2023 года стало АО «Вознесенский проспект», следует из выписки из ЕГРН (имеется у “Ъ”). В СПАРК владельцы «Вознесенского проспекта» не указаны, ее гендиректором выступает Арсений Григорьев. Он также руководит московской ГК «Сфера». Эта структура указана в списке аффилированных лиц группы «Динамика» и НК Банка. Их совладельцем, согласно последней опубликованной отчетности, выступает Виктор Григорьев.

До этого владельцем отеля SO было ООО «Форум» Алексея Говорунова, сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова. Он заявил “Ъ”, что изменения в ЕГРН носят технический характер, но пояснять их смысл не стал. В НК Банке и гостинице SO на вопросы “Ъ” не ответили.

Гостиница SO открылась в 2011 году и изначально работала под брендом W (сейчас принадлежит Marriott International). В 2018 году объект перешел под управление французской Accor и сменил название на SO. Региональный директор Accor в России, Грузии и СНГ Алексис Деларофф отказался от комментариев.

Об интересе Виктора Григорьева к гостиничному рынку ранее не было известно. В принадлежащую ему ГК «Динамика» входят предприятия в сфере авиапромышленности и транспорта. Кроме того, в партнерстве с «Ростехом» группа развивает холдинг «Технодинамика». В прошлом господин Григорьев возглавлял дирекцию вертолетных программ «Оборонпрома», когда им руководил нынешний глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По оценке директора департамента рынков капитала Nikoliers Дениса Платова, рыночная стоимость гостиницы — 3,8–4,2 млрд руб. Покупателя на отель SO искали долго из-за его высокой стоимости, поэтому сделка могла пройти с дисконтом, не исключает руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. Инвесторы воспринимают гостиничную недвижимость как защитный актив, сохраняющий стоимость в долгосрочной перспективе, несмотря на инфляцию, поясняет гендиректор управляющей компании Citytel Андрей Петелин.

По итогам третьего квартала 2023 года загрузка пятизвездных гостиниц Санкт-Петербурга выросла на 13% год к году и составила 66%, а стоимость размещения — на 20%, до 16,3 тыс. руб. в сутки, подсчитали в Nikoliers. Но по уровню загрузки дорогие отели, которые исторически были ориентированы на зарубежных туристов, сейчас существенно уступают более бюджетным объектам, говорит Андрей Петелин. Кроме того, в условиях ограниченного спроса стоимость номера в высоком ценовом сегменте растет гораздо медленнее, объясняет он.

По итогам девяти месяцев 2023 года инвестиции в гостиничную недвижимость в Санкт-Петербурге достигли 14 млрд руб., что стало рекордом в истории рынка, отмечают в IBC Real Estate. Такие результаты связаны с продажей норвежской Wenaas Group шести объектов в Санкт-Петербурге АФК «Система». Но крупные иностранные владельцы уже избавились от основных гостиничных активов в городе, поэтому предпосылок для роста числа сделок нет, считает Андрей Петелин.

Интерес к строительству гостиниц в Санкт-Петербурге также будет сокращаться, так как внутренний туризм не в состоянии компенсировать нехватку иностранцев, полагает эксперт по девелопменту Андрей Вересов. В этих условиях, по его словам, инвесторы будут приобретать существующие объекты или переключаться на девелопмент на Алтае и в Краснодарском крае.

Константин Куркин, Санкт-Петербург

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