Банк России запросит полномочия на количественные ограничения по ипотеке

Банк России попросит полномочия устанавливать количественные ограничения на выдачу ипотечных кредитов по аналогии с потребкредитами. Такая мера позволит снизить системные риски, связанные с выдачей ипотеки, следует из проекта основных направлений развития российского финрынка на 2024 год и период 2025 и 2026 годов (.pdf).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В целях ограничения системных рисков в ипотечном кредитовании Банк России подготовит предложение о получении полномочий устанавливать количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) в ипотеке (по аналогии с МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании)»,— говорится в документе.

В Банке России отметили, что такая мера позволит ограничить предоставление ипотеки закредитованным заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом. До получения полномочий ограничивать предоставление ипотечных кредитов для этих целей могут использоваться макропруденциальные надбавки, уточнил регулятор.

С 1 января 2023 года из-за роста задолженностей по потребкредитам Банк России начал ограничивать их выдачу банками и микрофинансовыми организациями. Макропруденциальные лимиты на кредиты были установлены на уровне 10%, на микрозаймы — 14%. Регулятор прогнозировал, что таким образом удастся ограничить до 25% долю кредитов с долговой нагрузкой более 80%. В настоящее время аналогичных полномочий на ипотечном рынке у регулятора нет.