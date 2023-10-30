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Суд в Москве дал по 5 лет фигурантам дела о строительстве космодрома Восточный

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор гендиректору ООО «Респект-СМ» Алику Алексаняну и гендиректору ООО «БАВАЛЬ» Баграту Мирзояну. Подсудимые были бизнес-партнерами и в качестве подрядчиков отвечали за работы на космодроме Восточный. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Суд признал Алика Алексаняна виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Баграта Мирзояна признали виновным по статье о неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ). Ему тоже назначили пять лет колонии общего режима.

По данным материалов уголовного дела, летом 2020 года дирекция космодрома Восточный и ЦЭНКИ заключили госконтракт о завершении строительства жилых домов на 2,1 тыс. человек в ЗАТО Циолковский Амурской области с подрядчиком ООО «Респект-СМ», которое возглавлял Алик Алексанян. Компания после получения аванса в 126 млн руб. должна была отчитаться уже 25 декабря 2020 года. Партнером Алика Алексаняна был Баграт Мирзоян.

В сентябре того же года, следует из материалов дела, руководитель компании-подрядчика Алик Алексанян понял, что у компании нет оборотных средств на выполнение работ, и через посредника решил дать взятку гендиректору ЦЭНКИ по экономике и финансам Марату Арустамову в размере 1,5 млн руб.

Подробнее о деле — «С Восточного украли даже взятку».

Анастасия Ларина

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