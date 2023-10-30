«Зайцы» проверят систему

В последние месяцы все больше маршрутов общественного транспорта столицы Удмуртии переходят на взимание платы за проезд через валидаторы. В «ИжГЭТ» говорят, что в первую очередь это связано с нехваткой кондукторов. Кроме того, около 90% пассажиров оплачивает проезд безналичными средствами. ИПОПАТ запустил такую система в 20 автобусных маршрутах и планируют оснастить валидаторами весь парк. По мнению экспертов, валидаторы являются неизбежным промежуточным этапом в развитии транспортной инфраструктуры городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специалист устанавливает валидатор в ижевском трамвае

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Специалист устанавливает валидатор в ижевском трамвае

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

С 27 октября МУП «ИжГЭТ» ввели бескондукторную систему на троллейбусном маршруте №4. С 30 октября валидаторы появились на маршруте №11. В пресс-службе предприятия рассказали, что в ближайшее время валидаторы также появятся в трамваях с наименьшим пассажиропотоком маршрутах №4 и №8. Как пояснили «Ъ-Удмуртия», одним из главных факторов введения автоматизированной системы оплаты проезда является нехватка кондукторов на предприятии (более 30%). Если кадровая ситуация с кондукторами будет ухудшаться, предприятие будет переводить еще маршруты на валидаторы. «На сегодняшний день 87-90% пассажиров оплачивают проезд безналичными средствами и только 10-13% пассажиров используют наличные. Более того, время не стоит на месте, развиваются технологии для обеспечения пассажира билетом, как факт подтверждения оплаты проезда»,— рассказали в пресс-службе «ИжГЭТ».

В администрации Ижевска добавили, что кондукторы трамваев и троллейбусов, на которых устанавливают валидаторы, начнут работать на более загруженных маршрутах. «На маршрутах с валидаторами оплатить проезд можно будет транспортными или банковскими картами, либо наличными у водителя. Штраф за безбилетный проезд составит 500 руб., при повторном нарушении в течение года — 1 тыс. руб.»,— рассказали в муниципалитет.

Стоимость установки одного валидатора составляет 50 тыс. руб., говорят в пресс-службе «ИжГЭТ». Полностью переходить на автоматизированную систему предприятие не планирует.

«Работа кондукторов в трамваях и троллейбусах полностью нас устраивает. Кондуктор выполняет свою работу, не допускает бесплатного проезда и следит за порядком в салоне. Но, к сожалению, ситуация с острой нехваткой кондукторов подвела нас к такому решению. Сегодня наша задача удержать выпуск трамваев и троллейбусов на маршруты города»,— прокомментировали на предприятии.

При этом первые дни в салонах будет находиться консультант, который поможет пассажирам воспользоваться валидатором и проконтролирует полноту оплаты проезда, отметили в «ИжГЭТ». Также во избежание роста количества безбилетников будет усилен контроль на линии. «Пока мы не можем сделать конкретных выводов о росте количества безбилетных пассажиров. Со своей стороны надеемся на сознательность наших пассажиров и понимание необходимости работы с бескондукторной системой»,— добавили в пресс-службе «ИжГЭТ».

Первым внедрять бесконтактную систему оплаты через валидаторы начал на своих автобусных маршрутах в 2022 году ИПОПАТ, опираясь на опыт других городов. На сегодняшний день в Ижевске действует 20 автобусных маршрутов с валидаторами, 18 из которых запустили в этом году, рассказал исполнительный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов.

«Нам удалось частично решить вопрос с нехваткой кондукторов, снизить нагрузку водителей, работающих без кондуктора, выровнять интервалы движения за счет сокращения времени на посадку и высадку пассажиров на остановках. Пассажиры довольно быстро освоили новый способ оплаты проезда, на сегодняшний день критические жалобы на работу оборудования отсутствуют. В наших планах оснастить весь парк валидаторами, но полного перехода на бескондукторную систему не будет. Сокращения кондукторов не планируется»,— прокомментировал господин Гиниятов.

В ИПОПАТ отметили, что существенного увеличения количества безбилетных пассажиров нет. «Рост есть, но он незначительный. На всех бескондукторных маршрутах усилен контроль. Мы расширили штат контрольно-ревизионной службы»,— сказал Руслан Гиниятов.

Валидаторы в общественном транспорте являются неизбежным промежуточным этапом развития умной инфраструктуры крупных городов, в которой транспорт повышает комфортность и доступность для населения, говорит кандидат экономических наук, техноброкер Сергей Гатауллин. «Уже сегодня разрабатываются модели бесконтактной оплаты не только конкретной поездки, но и всего маршрута различных комбинаций транспорта. То есть, через некоторое время ни кондукторы, ни валидаторы не понадобятся — пассажир пользуется городской транспортной инфраструктурой, а деньги за проезд списываются с банковской или транспортной карты с заданной частотой, например один раз в сутки. Все необходимые ИТ-технологии для этого в наличии»,— прокомментировал эксперт.

При этом любое инновационное внедрение требует период тестирования, а также привыкания населения к новым условиям пользования городским транспортом, подчеркнул господин Гатауллин. Однако в долгосрочной перспективе экономический смысл превращения транспортной инфраструктуры в интеллектуальную очевиден.

Татьяна Колегова

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