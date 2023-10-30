В Орле экс-сотрудника местного «Росавтодора» обвинили в получении шести взяток

В Заводской райсуд Орла передано уголовное дело о взятках (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы) против бывшего сотрудника ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства». По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Сергее Киме, ранее работавшем ведущим экспертом дорожного хозяйства отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог.

Расследованием уголовного дела против господина Кима занималось управление Следственного комитета России по Орловской области. По версии следствия, в 2017-2022 годах мужчина получил от представителей шести грузоперевозчиков почти 31 млн руб. за ускоренный и беспрепятственный порядок выдачи специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования Российской Федерации. Напомним, ведомство управляет дорогами в шести регионах, в том числе в пяти регионах Черноземья.

Фигурант вину в совершении преступления не признал. В основу его уголовного дела легли материалы региональных управлений ФСБ и МВД.

Судя по данным правительства Орловской области, Сергей Ким был награжден благодарностью от губернатора в октябре 2018 года.

Владимир Зоркий

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