Петербургская солодовня перешла во владение «Грейнрус»

У предприятия «Балтийский солод» в очередной раз сменился владелец, на этот раз завод перешел «Грейнрус», передает РБК.

Новый владелец актива — один из крупнейших производителей солода. «Грейнрус» купил компанию ООО «Зерновые традиции», которой принадлежит завод «Балтийский солод» в Санкт-Петербурге (ООО «Ностерс»). В разные годы солодовню связывали с акционерами ПСБ и Proxima Capital Group. По данным ЕГРЮЛ, 25 октября состоялась смена владельца.

За счет этой сделки производитель расширит свои мощности по выпуску продукции, подтвердили в пресс-службе «Грейнруса». Петербургский завод относится к одним из самых современных площадок в Европе. За одни сутки «Балтийский солод» отгружает более 1000 тонн продукции. Она поступает российским пивоваренным компаниям, а также представителям рынка СНГ и дальнего зарубежья.

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