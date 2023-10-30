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Коммерсантъ FM
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«Рёнхап»: россияне, сбежавшие от мобилизации, все еще живут в аэропорту Инчхона

Трое россиян, уехавших в Южную Корею в октябре 2022 года из-за объявленной в РФ частичной мобилизации, больше года не могут получить убежище и все это время проживают в зоне ожидания вылета аэропорта Инчхон, сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что трое молодых людей рассчитывали на быстрое получение убежища в Южной Корее, однако в этом им было отказано. Местные власти посчитали уклонение от мобилизации недостаточным основанием для того, чтобы претендовать на статус беженца.

В связи с этим им было позволено находиться лишь на территории аэропорта Инчхон, выход за его пределы россиянам запрещен. Граждане РФ сочли эти условия «унижающими их достоинство» и обратились с жалобой в Государственную комиссию по правам человека. Она встала на сторону россиян, отметив, что власти страны должны «обеспечить им подобающие условия жизни». В частности, россиян должны обеспечить «качественной едой и медпомощью», а также предоставить им право на прогулки за пределами аэропорта.

Сами россияне, возраст и род занятий которых не указываются, намерены продолжать добиваться получения статуса беженцев, опротестовав предыдущие решения.

Александр Кислов

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