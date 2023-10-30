Пермское УФАС оштрафовало участника картеля на 4,6 млн рублей

Пермское УФАС привлекло к административной ответственности участника картельного соглашения, заключенного при проведении закупок в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее УФАС установил, что при проведении в 2021 и 2022 годах пяти закупок на поставку автомобильного транспорта участники торгов ООО «Альфа-гарант» и ООО «Грузавтоимпорт» заключили картельное соглашение для поддержания цен на аукционах и получения наибольшей прибыли. Сумма незаконно заключенных контрактов превысила 92,7 млн руб.

Обе компании признали заключение картельного соглашения и пообещали впредь не участвовать в сговорах, рассчитывая на смягчение наказания, что разрешено действующим законодательством.

За нарушение закона о защите конкуренции к административной ответственности привлечено ООО «Грузавтоимпорт». Наказание для компании было смягчено: назначен штраф в размере 4,6 млн руб.