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Toyota отчиталась о рекордных продажах и объеме производства

Toyota Motor Corp. опубликовала свои показатели производства, продаж и экспорта по итогам сентября и первой половины 2024 финансового года (апрель--сентябрь 2023 года).

Фото: Jordan Vonderhaar / Reuters

Фото: Jordan Vonderhaar / Reuters

Как отмечается в отчете, компании удалось преодолеть дефицит микрочипов, который возник на мировом рынке в конце 2020 года из-за пандемии COVID-19 и сохранялся вплоть до 2023 года. В результате Toyota удалось нарастить объем производства по итогам первой половины финансового года на 10,1% по сравнению с 2022 годом. Он достиг рекордных 5,74 млн выпущенных автомобилей. В отчетности учитываются и данные дочерних предприятий Toyota — Daihatsu Motor и Hino Motors.

Продажи по итогам полугодия выросли на 8,3% и достигли 5,596 млн автомобилей. Это также лучший показатель за всю историю Toyota. При этом в Китае — крупнейшем для японского концерна рынке — его продажи оказались на том же уровне, что и в 2022 году. Компания реализовала здесь около 1 млн автомобилей за первое полугодие 2024-го фингода. В Японии продажи компании выросли на треть, до 790,2 тыс. авто. В целом в Европе продажи Toyota Motor выросли на 7%, однако динамика на крупных европейских рынках оказалась разнонаправленной. Так, в Испании и во Франции был зафиксирован рост в районе 2–2,4%, в Германии и Италии продажи, напротив, чуть снизились (на 2% и 1,2% соответственно), а в Британии они подскочили на 16,7%.

В России Toyota реализовала за отчетные шесть месяцев 214 машин. Для сравнения, за период с апреля по сентябрь 2022 года продажи японского концерна составили здесь около 2,5 тыс. А за весь прошлый год компания реализовала в РФ около 22 тыс. автомобилей. Toyota приостановила производство в РФ в марте 2022 года, а позднее продала свои заводы. При этом компания сохранила послепродажное обслуживание клиентов.

Кирилл Сарханянц

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