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Коммерсантъ FM
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В Дагестане прошел обыск в доме журналиста Идриса Юсупова

В доме журналиста Идриса Юсупова в Махачкале прошел обыск, сообщило издание «Черновик». По его данным, у господина Юсупова изъяты техника и флешки, он доставлен в здание республиканского управления Следственного комитета России. В каком статусе находится журналист, неизвестно.

Фото: соцсети Идриса Юсупова

Фото: соцсети Идриса Юсупова

Официальной информации по поводу следственных мероприятий от правоохранительных органов нет. Сам Идрис Юсупов оказался недоступен для комментариев. По данным источника «Ъ», мероприятия связаны с подозрением о причастности господина Юсупова к экстремистской деятельности.

Идрис Юсупов известен в Дагестане не только как журналист, но и как активный общественник. Он не раз выходил с одиночными пикетами в защиту журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева и историка, специалиста по Кавказской войне Хаджи Мурада Доного.

Юлия Рыбина, Махачкала

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