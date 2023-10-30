Leica представила камеру со встроенной защитой подлинности снимков

Компания Leica представила новый цифровой фотоаппарат — камеру M11-P, которая стала первым в мире устройством со встроенной системой защиты подлинности снимков. Стоимость камеры составляет €8,9 тыс.

Особенностью новинки стала технология Content Credentials, которая использует стандарт Content Authenticity Initiative (CAI) для защиты кадров цифровой подписью и CAI-совместимым сертификатом. Фотоаппарат имеет отдельный чип для хранения цифровых сертификатов Федеральной типографии Германии, который при активированном режиме Content Credentials записывает в метаданные каждого снимка сертификат подлинности. Изображение получает неизменяемое и проверяемое подтверждение производителя и модели камеры, имени фотографа и EXIF-метаданных изображения. Подлинность этих сертификатов можно в любое время проверить с помощью бесплатных инструментов CAI с открытым исходным кодом.

«В эпоху цифровой фотографии определение подлинности визуального контента становится все более трудным и важным. Теперь, имея возможность предоставить это доказательство, мы вновь укрепляем доверие к цифровому контенту и восстанавливаем репутацию камер Leica в качестве авторитетных инструментов документирования мировых событий»,— заявил глава Leica Camera Андреас Кауфманн.

Технически новая камера унифицирована с представленной ранее моделью Leica M11 Monochrom, но поддерживает создание цветных фотографий. Новая Leica M11-P уже появилась в продаже.