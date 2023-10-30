Уборщица победила электрика на выборах главы сельсовета в Алтайском крае

Для победы на выборах главы Троицкого сельсовета Усть-Пристанского района хватило 17 голосов. О предварительных итогах состоявшегося 29 октября голосования сообщили в избирательной комиссии Алтайского края.

По данным избиркома, в списки избирателей было включено 362 человека. Всего в голосовании приняли участие 28 местных жителей. Кандидат от «Единой России» Ольга Кладова, за которую проголосовали 17 избирателей, набрала, таким образом, 60,71% голосов. Ее единственный конкурент Михаил Анисимов (ЛДПР) — семь голосов, или 25%.

Госпожа Кладова работает уборщиком производственных помещений в СПО «Центр плюс». Михаил Анисимов — слесарем-электриком в санатории «Барнаульский».

Единственным населенным пунктом, входящим в Троицкий сельсовет, является село Троицкое с более, чем столетней историей.

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Валерий Лавский