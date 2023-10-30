Пермяки стали покупать китайские электрокары Zeekr

В сентябре 2023 года в Пермском крае было зарегистрировано восемь новых легковых автомобилей бренда Zeekr. До этого регистрация данных авто в регионе не фиксировалась. Такие данные следуют из отчета, подготовленного совместно профессиональным сообществом «Автомаркетолог» и компанией VERRA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: prohorauto.ru Фото: prohorauto.ru

Zeekr — премиальное подразделение китайской компании Geely, а под этим брендом производится серия электромобилей. Стоимость наиболее популярной марки — Zeekr 001 начинается от 5 млн руб.

В Перми электрокары реализуются официальными дилерами Geely («Дав-Авто», «Автопрестиж» и VERRA), а также по параллельному импорту.