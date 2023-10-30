В Новосибирске построят поликлинику за 3 млрд рублей

Управление архитектурно-строительной инспекции Новосибирска выдало разрешение на строительство городской поликлиники №3 в Советском районе, следует из данных ГИС ЕГРЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Стоимость работ составит около 3 млрд руб. по ценам на первый квартал текущего года. Площадь объекта 13,7 тыс. кв. м. В документации указывается, что мощности медучреждения позволят принимать до 700 человек за смену.

Здание будет находится на перекрестке улиц Мухачева и Софийской. Разрешение на строительство выдано до 26 июня 2025 года.

Застройщиком, согласно данным на сайте Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации объектов капстроительства, является ООО «Сибирский медицинский проект» с уставным капиталом 10 тыс. руб. Компания была зарегистрирована в октябре 2019 года в Москве. По данным «СПАРК-Интерфакс», в компании 100% принадлежит московскому ООО «Инвестиции в ГЧП», где 90% у Максима Губиева (90%), еще 10% – у Александра Исакова, возглавлявшего ранее ряд компаний, входивших в группу «Вис».

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Александр Киселев