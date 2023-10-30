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Экс-директор Института проблем морских технологий получил условный срок за продажу робота в Китай

Создатель подводного робота получил условный срок за злоупотребления

Александр Щербатюк

Александр Щербатюк

Фото: mipt.ru

Александр Щербатюк

Фото: mipt.ru

Советский районный суд Владивостока признал бывшего директора Института проблем морских технологий (ИПМТ) Дальневосточного отделения Российской академии наук Александра Щербатюка виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно. Ученому также 2,5 года запрещено занимать руководящие должности.

О решении суда сообщила руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. Гособвинение в качестве наказания запрашивало три года лишения свободы в колонии-поселении.

Следствие инкриминировало ученому злоупотребления при создании подводного робота для компании из КНР. «Фигурант, находясь в командировке на территории Китайской Народной Республики, договорился с представителями научной среды КНР о разработке и продаже им глубоководного аппарата»,— сообщала прокуратура Приморья.

По данным следствия, с октября 2016-го по июль 2018 года Александр Щербатюк заключил от имени института контракт с иностранной компанией на изготовление автономного необитаемого подводного аппарата на сумму свыше 17,5 млн руб. «При этом он знал, что материальное обеспечение и штат сотрудников, необходимых для производства аппарата, отсутствует и фактически работы будут выполняться за счет особо ценного недвижимого имущества и имущества, находящегося на оперативном управлении института, а также с помощью работников института»,— излагало свою версию событий следствие. Как считают в СКР по Приморью, Александр Щербатюк, стремясь «повысить свое благосостояние», заключил договоры субподрядных работ на общую сумму 16 млн руб. Также договоры подряда на сумму 2,5 млн руб. были заключены с учеными ИПМТ. «В результате указанных действий подозреваемого доходы в сумме свыше 7,5 млн руб. не поступили в распоряжение института»,— делали вывод в СКР.

В ходе следствия господин Щербатюк был отстранен от должности директора ИПМТ по решению суда. С ноября 2020 года ученый находился под стражей, в мае 2021 мера пресечения была смягчена на подписку о невыезде.

Александр Щербатюк не признавал вину. В его поддержку публично выступил совладелец DNS Дмитрий Алексеев, который знаком с господином Щербатюком по совместным проектам в области робототехники. «В РАН внедрена практика создания совместных с бизнесом малых инновационных предприятий (МИП)… Создал МИП и ИПМТ, который заключил договор с китайцами на разработку подводного робота за 17,5 млн руб. Робот был успешно сделан. Когда заказчику отправили заказ, на таможне пришли в ступор, ибо не видели такого, чтобы с Дальнего Востока вывозили не лес и рыбу, а роботов. Началась проверка, подключили ФСБ, и проверка решила, что неправильно оформили разрешение на вывоз оборудования ''двойного назначения''. Однако через некоторое время начало доходить, что нельзя одной рукой требовать от ученых делать технологическую продукцию мирового уровня, а другой запрещать ее продавать… Дело решено было переквалифицировать в хозяйственное, и Щербатюку вменили злоупотребление должностными полномочиями,— написал на своей странице в соцсети господин Алексеев.

По данным сайта «Золотой мост», согласно приговору Советского райсуда, подводный робот, созданный по заказу компании из КНР, передан УФСБ РФ по Приморью.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Подводного робота не пустили за границу».

Алексей Чернышев, Владивосток

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