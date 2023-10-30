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обновлено 14:04

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 октября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

14:04. Начальник правового отдела Фонда капремонта Тамбовской области Денис Пальгов участвует в зоне спецоперации. Он выполняет боевые задачи в составе разведывательной группы. Об этом сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале.

11:05. В воскресенье, 29 октября, ВСУ атаковали Белгородскую область одним беспилотником и 46 боеприпасами. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений ни в одноим инциденте нет.

10:12. Правительство Орловской области разработало механизм для согласования полетов беспилотных воздушных судов над регионом. Соответствующий документ был опубликован на сайте облправительства. Запрет на движение БВС был введен 18 октября.

9:56. В правительстве Орловской области сообщили, что регион выделит средства на ремонт детсада «Теремок» в подшефном Троицком районе ЛНР. «Уже утвержден перечень работ по восстановлению инфраструктуры, включающий ремонт правого крыла здания, системы вентиляции, обустройство уличных павильонов»,— рассказали в облправительстве, не называя размер субсидии.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 октября

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