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обновлено 21:45

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 октября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

21:45. Около 19 часов сегодня дежурные средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ.

17:07. Воронежские строители отремонтировали более 50 км в подшефных районах ЛНР: 36 км на трассе Сватово — Новопсков — Меловое, 7,1 км на улице Чапаева в райцентре Белоуракино, 7 км между селами Стрельцовка и Зориковка в Меловском районе. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

16:05. Родственникам погибшего в ходе СВО уроженца Тимского района Курской области Алексея Петровского вручил орден Мужества, которым он был награжден посмертно. Он был ранен в бою и скончался в госпитале 25 марта 2023 года. Об этом сообщило региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

14:57. В Ржаксинском районе Тамбовской области простились с рядовым из деревни Ракитино Дмитрием Богомоловым, который погиб в ходе СВО 16 октября 2023 года. Он посмертно награждено орденом Мужества. Об этом сообщила местная газета «Знамя труда».

14:53. В селе Лукино Ржаксинского района Тамбовской области похоронили 22-летнего ефрейтора Максима Абакумова, погибшего в ходе СВО. Об этом сообщила местная газета «Знамя труда». Военнослужащий погиб 16 октября 2023 года во время выполнения боевой задачи в составе разведывательной группы. Он посмертно награжден орденом Мужества. Ранее проходил срочную службу в должности разведчика-пулеметчика.

13:57. Более 150 тыс. жителей Белгородской области установили на свои мобильные телефоны приложение «Радар» для передачи информации о беспилотниках в силовые структуры. Они отправили почти 500 сообщений. Об этом сообщила администрация Шебекинского городского округа.

10:32. В четверг, 26 октября, ВСУ атаковали Белгородскую область 15 снарядами. Пострадавших нет, разрушения зафиксированы в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:05. В пресс-службе Курской АЭС подтвердили атаку трех беспилотников на атомную станцию вечером 26 октября. Уточняется, что пострадавших и разрушений нет, предприятие работает в штатном режиме.

3:10. 105 тонн продуктов и воды на пяти фурах из Орловщины доставили в зону СВО в район Кременной, сообщил губернатор Андрей Клычков.

3:04. 26 октября в районе 23.50 дежурными средствами ПВО перехвачен очередной украинский БПЛА над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 октября

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