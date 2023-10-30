На все три стороны

Представители работодателей, профсоюзов и правительства начали переговоры по заключению нового генерального трехстороннего соглашения на следующую трехлетку. Несмотря на то что этот документ носит преимущественно декларативный характер, у сторон социального партнерства обнаружилось немало разногласий по его будущему содержанию. В частности, профсоюзы хотели бы видеть в соглашении обещания ежегодной индексации зарплат на прогнозный уровень инфляции, а также закрепление нормы о том, что разница в зарплатах между 10% наиболее и наименее оплачиваемых групп работников на предприятии должна быть не более чем десятикратной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Новая версия генерального соглашения будет действовать в 2024–2026 годах, действующая была подписана сторонами в 2019 году. Документ де-факто является декларацией о согласованных действиях по регулированию социально-трудовых отношений и подписывается объединениями проффсоюзов, работодателей и правительством. Первые консультации по содержанию нового документа в конце прошлой недели прошли на площадке Российской трехсторонней комиссии. Соглашение является частью коллективного договора в системе социального партнерства и служит основой для заключения отраслевых соглашений на федеральном уровне, а также региональных соглашений. Документ состоит из нескольких разделов, каждый из которых представляет консолидированную позицию сторон по вопросам экономической политики, регулирования рынка труда, начисления зарплат и обеспечения безопасности на производстве.

Цель документа — согласовать действия сторон социального партнерства, «наметить вектор», объясняет руководитель практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова. «Обычно соглашение не устанавливает конкретные гарантии для работников и не налагает дополнительные обязанности на работодателей. При этом Трудовой кодекс предусматривает возможность отказа работодателей только от отраслевых соглашений или региональных соглашений по минимальной зарплате»,— отмечает эксперт.

Несмотря на декларативный характер соглашения, его подготовка регулярно сопровождается спорами сторон. «Сейчас мы сформировали первую версию документа, и, конечно же, ряд предложений, которые хотели бы реализовать профсоюзы и которые позволили бы улучшить положение работников, работодатели видеть в нем не очень хотят. Впрочем, у нас еще есть время до конца декабря, чтобы урегулировать разногласия и создать итоговую версию документа»,— пояснил “Ъ” секретарь ФНПР Олег Соколов.

Как следует из таблицы этих разногласий (есть у “Ъ”), стороны готовы поспорить по каждому из запланированных тематических разделов. Например, по части экономической политики профсоюзы предлагают введение прогрессивного налогообложения доходов, а также установление налога на роскошь, что не поддерживают ни работодатели, ни правительство. В разделе о подходах к начислению зарплат работникам профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать их не реже одного раза в год на уровень прогнозной инфляции. Это работодатели и правительство также не поддерживают. «Как можно всерьез обсуждать этот пункт при нынешнем уровне роста цен?» — удивляется собеседник “Ъ” в одной крупной промышленной компании.

В свою очередь, работодатели предлагают добавить в раздел 6 будущего соглашения (развитие социального партнерства) пункт о необходимости снизить административную нагрузку на работодателей, оптимизировав контрольно-надзорные мероприятия. Также предложено перевести часть отчетности в сфере труда в электронный вид, но профсоюзы с этим не соглашаются. В числе предложений правительства, которые нашли поддержку только одной стороны соглашения,— сокращение дифференциации зарплат между 10% наиболее оплачиваемых и 10% наименее оплачиваемых групп работников. Этот подход поддерживают работодатели, но не профсоюзы, предлагающие пойти дальше и установить конкретный целевой показатель для такой дифференциации — не более чем в десять раз. Кроме того, правительство готово содействовать участию представителей работников в руководящих заседаниях в компаниях (с предоставлением права совещательного голоса). Работодатели ожидаемо выступают против такого новшества.

Анастасия Мануйлова