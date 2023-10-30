Строителя взяли по показаниям из колонии

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего совладельца и генерального директора строительной компании «Зодчий» Владимира Татусова. Он обвиняется в подстрекательстве к убийству в 2011 году своего бывшего делового партнера, совладельца другой строительной фирмы — «Терем» — Бориса Маркозашвили. Преступный замысел сорвался из-за явки с повинной несостоявшегося киллера. Ранее трое других фигурантов расследования, участвовавших, по данным следствия, в подготовке покушения, были приговорены к различным срокам. Материалы на господина Татусова направлены в Лефортовский суд, где сейчас идет отбор присяжных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уголовное дело бывшего совладельца «Зодчего» (с 1992 года занимается строительством деревянных домов «под ключ») 79-летнего Владимира Татусова было возбуждено по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к организации убийства по найму из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору) следственным управлением Юго-Восточного округа Москвы СКР 22 июля 2016 года. Поводом для этого послужили показания Игоря Филимонова, в 2013 году приговоренного Лефортовским судом Москвы к десяти годам колонии за организацию покушения на Бориса Маркозашвили и вымогательство у него 40 млн руб.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, в 2010 году совладельцы строительной фирмы «Зодчий» Борис Маркозашвили и Игорь Новиков решили выйти из компании и создать свою собственную строительную организацию, которая получила название «Терем». Об этом они поставили в известность третьего совладельца «Зодчего» Владимира Татусова. В ходе согласования условий «развода» совет директоров «Зодчего» выкупил у господ Маркозашвили и Новикова их доли в бизнесе за 196 млн руб. Однако финансовые разногласия между Владимиром Татусовым и Борисом Маркозашвили, говорится в уголовном деле, все же возникли, и осенью 2010 года первый решил избавиться от второго. Господин Татусов, по версии следствия, обратился к индивидуальному предпринимателю Филимонову, который занимался снабжением «Зодчего» пиломатериалами. Последний, следует из уголовного дела, привлек для совершения преступления своих знакомых Романа Сухова и Романа Старкова, в задачу которых входил поиск киллера и оружия.

По данным следствия, Сухов и Старков привлекли к реализации задуманного своего знакомого Муслима Абаева, который согласился ликвидировать Бориса Маркозашвили. В общей сложности вознаграждение за преступление должно было составить 3 млн руб. Для убийства предпринимателя подельники в апреле 2011 года приобрели пистолет ИЖ, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и автомат АКС-74У, который вместе с авансом и передали в распоряжение исполнителя.

Вечером 11 мая 2011 года водитель Бориса Маркозашвили привез его с работы домой, но через некоторое время тот вышел из дома и направился в сторону продовольственного магазина, после чего его никто не видел. В тот же вечер супруга бизнесмена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже.

Тем временем, как было установлено в ходе расследования, Муслим Абаев позвонил Роману Сухову и сказал: «Дом сдан под ключ», что означало успешное выполнение задуманного. После этого подельники договорились о встрече на следующий день возле ресторана «Бирштрассе» на Нижегородской улице в Москве для передачи второго транша денежных средств. Тут показания подельников расходятся: по версии Сухова, он передал Абаеву в качестве предоплаты 1,5 млн руб., последний утверждает, что получил 750 тыс. руб. При встрече Абаев показал своим сообщникам кулон «звезда Давида», который носил на шее господин Маркозашвили, в качестве доказательства исполнения убийства. При передаче Абаеву еще 1,2 млн руб. всех задержали оперативники. Как оказалось, господин Абаев сообщил правоохранителям о готовящемся покушении, и преступление было инсценировано. После задержания фигурантов господин Маркозашвили вернулся домой.

13 мая 2011 года в четыре часа утра оперативники нагрянули с обыском к Владимиру Татусову, задержали его по подозрению в заказном убийстве и доставили в следственное управление, после чего обратились в Кузьминский райсуд с ходатайством об аресте предпринимателя. Однако суд отказал следствию, посчитав представленные следствием доказательства недостаточными, и отпустил господина Татусова. По словам источника “Ъ”, в сентябре 2011 года дело предпринимателя и вовсе было закрыто. Материалы же в отношении сначала Старкова и Сухова, а затем и Филимонова были направлены в Лефортовский суд, который в 2012 году отправил первых двух в колонию на шесть с половиной лет каждого, а в 2013 году приговорил Филимонова к десяти годам. Последний, уже находясь в одной из мордовских колоний, три года спустя неожиданно дал показания о причастности к организации покушения господина Татусова.

Между тем, пока шло расследование, бизнесмен в 2017 году уехал в Египет, где у него проживала супруга. В октябре 2022 года к нему в дом под Каиром приехали египетские полицейские и уведомили господина Татусова о том, что он находится в международном розыске. По словам источника “Ъ”, бизнесмен не стал дожидаться решения вопроса об экстрадиции и вылетел в Москву. 25 октября по прилете в Шереметьево он был задержан и с тех пор находится в столичном СИЗО №4.

Юрий Сенаторов