Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экстерриториальный валютный контроль

ЦБ получит доступ к данным об активах и обязательствах экспортеров за рубежом

Правительство внесло в Госдуму поправки к закону о валютном регулировании и контроле — они предусматривают расширение полномочий Банка России в части контроля за активами и обязательствами перед нерезидентами зарубежных «дочек» российских резидентов-экспортеров. Точные требования к компаниям будут описаны в отдельном решении — подготовить его должен ЦБ совместно с Минфином и Минэкономики. Регулятор не будет публиковать список компаний, попадающих под новые требования, но должен разработать порядок их информирования. По данным “Ъ”, пока возможности отслеживать подобные операции ограниченны, и для контроля за исполнением нового законодательства может потребоваться усиление надзора за деятельностью компаний — в случае с валютной выручкой эта функция уже поручена представителям Росфинмониторинга.

Законопроект, погружающий правительство и ЦБ в детали операций российских компаний за рубежом, предстоит провести через Госдуму замглавы Минфина Алексею Моисееву

Законопроект, погружающий правительство и ЦБ в детали операций российских компаний за рубежом, предстоит провести через Госдуму замглавы Минфина Алексею Моисееву

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Законопроект, погружающий правительство и ЦБ в детали операций российских компаний за рубежом, предстоит провести через Госдуму замглавы Минфина Алексею Моисееву

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», который обязывает экспортеров с 1 января 2024 года отчитываться о валютных операциях не только самой компании, но и ее зарубежных дочерних структур. Список российских компаний-резидентов, попадающих под новое регулирование, не будет опубликован — порядок доведения информации до них должен определить Банк России. Совместно с Минфином и Минэкономики регулятор должен также определить состав, форму, сроки, порядок составления и представления данных.

В пояснительной записке к проекту говорится, что «изменения направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка, на фоне реализующихся геополитических рисков». Внесение поправок также должно обеспечить «возможность более полного охвата оценки валютных рисков в условиях действия ограничительных мер со стороны недружественных стран».

Заметим, норма о том, что Центробанк по согласованию с ведомствами может определять порядок предоставления экспортерами информации о получении валютной выручки по контрактам, а также об их активах и обязательствах, номинированных в иностранной валюте и подлежащих оплате в пользу нерезидентов, появилась в законе о валютном контроле после утверждения поправок от июня 2021 года, но на дочерние структуры экспортеров она не распространялась.

Введение санкций осложнило переток средств через границу — компаниям оказалось проще использовать полученную валютную выручку как для оплаты импорта, так и для погашения долга или накопления на счетах без возврата в РФ. Предположение же о том, что компании не возвращают существенную часть экспортной выручки и это давит на рубль, возродило дискуссию о необходимости усиления валютного контроля. В итоге помимо введения формального требования — с 16 октября в течение полугода экспортеры из закрытого перечня (всего их 43, это компании, доля экспорта в выручке которых превышает 60%) обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, чтобы затем продавать не менее 90% этих сумм на внутреннем рынке,— был введен и инструмент контроля за его исполнением: указ президента обязывает экспортеров представлять в ЦБ и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты, помимо этого, в отдельных компаниях введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, которые должны убедиться, что «компании все честно показывают», говорил участник обсуждения.

Внесенный в Госдуму проект предусматривает, что компании будут передавать данные в ЦБ «на консолидированной основе», пока же у регулятора нет полных данных о зарубежных активах и обязательствах российских компаний. «Данные крайне разрозненны, и никто не видит полной картины»,— отмечал ранее высокопоставленный чиновник в разговоре с “Ъ”. Другие участники обсуждения отмечают, что эффективность контроля будет зависеть от полноты данных, которые получит регулятор, для этого могут использоваться те же представители Росфинмониторинга. «Компании могут усложнить получение релевантной информации в том числе за счет удлинения цепочек, но если после малейшего подозрения будут направлять усиление, то и штат юристов не поможет»,— говорит собеседник “Ъ” в деловых кругах.

Член генсовета «Деловой России» и председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев полагает, что для экспортеров новые требования создадут дополнительный элемент бюрократической нагрузки — компании могут увидеть риск дополнительных мер регулирования по этой валютной выручке. Но с учетом того, что и так есть обязательство для экспортеров в течение шести месяцев возвращать валютную выручку в РФ, проект «просто придает прозрачности существующему положению вещей и возможность правительству прогнозировать», полагает он. Рисков раскрытия коммерческой тайны эксперт не видит, поскольку информация будет доступна только регулятору.

Татьяна Едовина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...