Экстерриториальный валютный контроль

Правительство внесло в Госдуму поправки к закону о валютном регулировании и контроле — они предусматривают расширение полномочий Банка России в части контроля за активами и обязательствами перед нерезидентами зарубежных «дочек» российских резидентов-экспортеров. Точные требования к компаниям будут описаны в отдельном решении — подготовить его должен ЦБ совместно с Минфином и Минэкономики. Регулятор не будет публиковать список компаний, попадающих под новые требования, но должен разработать порядок их информирования. По данным “Ъ”, пока возможности отслеживать подобные операции ограниченны, и для контроля за исполнением нового законодательства может потребоваться усиление надзора за деятельностью компаний — в случае с валютной выручкой эта функция уже поручена представителям Росфинмониторинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Законопроект, погружающий правительство и ЦБ в детали операций российских компаний за рубежом, предстоит провести через Госдуму замглавы Минфина Алексею Моисееву

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Законопроект, погружающий правительство и ЦБ в детали операций российских компаний за рубежом, предстоит провести через Госдуму замглавы Минфина Алексею Моисееву

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», который обязывает экспортеров с 1 января 2024 года отчитываться о валютных операциях не только самой компании, но и ее зарубежных дочерних структур. Список российских компаний-резидентов, попадающих под новое регулирование, не будет опубликован — порядок доведения информации до них должен определить Банк России. Совместно с Минфином и Минэкономики регулятор должен также определить состав, форму, сроки, порядок составления и представления данных.

В пояснительной записке к проекту говорится, что «изменения направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка, на фоне реализующихся геополитических рисков». Внесение поправок также должно обеспечить «возможность более полного охвата оценки валютных рисков в условиях действия ограничительных мер со стороны недружественных стран».

Заметим, норма о том, что Центробанк по согласованию с ведомствами может определять порядок предоставления экспортерами информации о получении валютной выручки по контрактам, а также об их активах и обязательствах, номинированных в иностранной валюте и подлежащих оплате в пользу нерезидентов, появилась в законе о валютном контроле после утверждения поправок от июня 2021 года, но на дочерние структуры экспортеров она не распространялась.

Введение санкций осложнило переток средств через границу — компаниям оказалось проще использовать полученную валютную выручку как для оплаты импорта, так и для погашения долга или накопления на счетах без возврата в РФ. Предположение же о том, что компании не возвращают существенную часть экспортной выручки и это давит на рубль, возродило дискуссию о необходимости усиления валютного контроля. В итоге помимо введения формального требования — с 16 октября в течение полугода экспортеры из закрытого перечня (всего их 43, это компании, доля экспорта в выручке которых превышает 60%) обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, чтобы затем продавать не менее 90% этих сумм на внутреннем рынке,— был введен и инструмент контроля за его исполнением: указ президента обязывает экспортеров представлять в ЦБ и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты, помимо этого, в отдельных компаниях введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, которые должны убедиться, что «компании все честно показывают», говорил участник обсуждения.

Внесенный в Госдуму проект предусматривает, что компании будут передавать данные в ЦБ «на консолидированной основе», пока же у регулятора нет полных данных о зарубежных активах и обязательствах российских компаний. «Данные крайне разрозненны, и никто не видит полной картины»,— отмечал ранее высокопоставленный чиновник в разговоре с “Ъ”. Другие участники обсуждения отмечают, что эффективность контроля будет зависеть от полноты данных, которые получит регулятор, для этого могут использоваться те же представители Росфинмониторинга. «Компании могут усложнить получение релевантной информации в том числе за счет удлинения цепочек, но если после малейшего подозрения будут направлять усиление, то и штат юристов не поможет»,— говорит собеседник “Ъ” в деловых кругах.

Член генсовета «Деловой России» и председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев полагает, что для экспортеров новые требования создадут дополнительный элемент бюрократической нагрузки — компании могут увидеть риск дополнительных мер регулирования по этой валютной выручке. Но с учетом того, что и так есть обязательство для экспортеров в течение шести месяцев возвращать валютную выручку в РФ, проект «просто придает прозрачности существующему положению вещей и возможность правительству прогнозировать», полагает он. Рисков раскрытия коммерческой тайны эксперт не видит, поскольку информация будет доступна только регулятору.

Татьяна Едовина