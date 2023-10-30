У Даниила Медведева вырос неудобный соперник

Чемпионом завершившегося в Вене Erste Bank Open — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом €2,4 млн, стал итальянец Янник Синнер, который в трех сетах, продолжавшихся более трех часов, сломил сопротивление Даниила Медведева. Таким образом россиянину не удалось защитить свой прошлогодний титул. Синнер же выиграл свой третий турнир в этом сезоне и закрепился на четвертом месте в мировом рейтинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisa Leutner, Reuters Фото: Lisa Leutner, Reuters

О том, что все 20 своих титулов Даниил Медведев завоевал на разных турнирах в различных городах, перед финалом против Янника Синнера были осведомлены даже не самые продвинутые теннисные болельщики. Этот уникальный для АТР статистический факт известен уже несколько месяцев. А вот о личном рекорде россиянина — 64 выигранных матча за один сезон, установленном в субботнем полуфинале против грека Стефаноса Циципаса, успели узнать не все. Для того чтобы улучшить этот показатель и одновременно впервые защитить титул, Медведеву требовалось превзойти соперника, пусть и не столь знаменитого, как он сам, но чрезвычайно опасного. Ведь четыре недели назад в Пекине в финале другого состязания категории 500 Синнер впервые, после шести подряд поражений от россиянина, превзошел его на двух тай-брейках.

Прогресс, которого добился в этом году 22-летний итальянец, лишний раз демонстрирует, как важно порой бывает молодому талантливому игроку вовремя поменять наставника. О перспективах Синнера говорят уже не первый сезон, и по-настоящему он, конечно, даже близко не оправдал все авансы в свой адрес. Однако прошлогодний переход от итальянца Риккардо Пьятти, тренера очень известного, сделавшего для Синнера очень много, но не имевшего долгосрочного опыта работы с большими чемпионами, под крыло австралийца Даррена Кейхилла явно придал его карьере новый импульс.

Элитный специалист, который в 2003 году помог легендарному американцу Андре Агасси вернуться на вершину рейтинга АТР, а в 2017-м сделал первой ракеткой мира румынку Симону Халеп, не отличавшуюся выдающимися физическими данными, глубоко понимает теннис и является великолепным мотиватором. То, что под его руководством новый подопечный серьезно прибавляет, стало заметно не сразу: все-таки уровень мастерства Синнера и раньше был достаточно высок. Однако решающий матч в Вене теперь уже железобетонно подтвердил ощущение, родившееся в Пекине. Кроме тотальной агрессии, базирующейся на качественной подаче и выражающейся в мощнейших ударах с отскока практически из любой точки корта, в игре итальянца появилась еще и железная хватка, которая отличает настоящих чемпионов. Финалы против Медведева по большому счету получились абсолютно равными и вполне могли закончиться иначе. Но решающие очки Синнер все-таки оставлял за собой. Это и позволяло ему в конце концов перебарывать россиянина, которому оба раза не хватало совсем чуть-чуть.

В данном случае ключевых моментов оказалось несколько. В 12-м гейме первой партии Синнер, собравшись с силами, отыграл первой подачей сетбол, после чего взял тай-брейк, по ходу которого уступал 1:4, а при счете 6:7, на втором сетболе у Медведева, сделал эйс. Потеря итальянцем концентрации в середине второй партии была закономерной и объяснялась высочайшим уровнем психологического напряжения во множестве изумительных по красоте обменов ударами. Но расслабление длилось недолго. Отставая с двумя брейками, Синнер отыграл один из них, дав понять, что вернулся в игру. А в потрясающем третьем гейме решающей партии, продолжавшемся почти 20 минут, он вцепился в подачу Медведева и с девятого брейк-пойнта все-таки выцарапал ее.

Россиянин, правда, тут же вернул брейк. Но затем, прихрамывая из-за мышечных спазмов, еще раз проиграл свою подачу. Концовка не позволяла публике расслабиться. Уступая — 2:5, Медведев на своей подаче отыграл матчбол, а в девятом гейме Синнер имел 15:40. И все-таки после 3 часов 4 минут изматывающего сражения победа со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 осталась за итальянцем, завоевавшим свой десятый титул АТР.

Это позволило ему повторить итальянский рекорд, которым до этого единолично владел Адриано Паннатта, звезда 1970-х годов, и закрепиться на четвертом месте в рейтинге АТР. Трудно сказать, в какой степени после столь интенсивной теннисной мясорубки Синнер успеет восстановить свои силы к турниру Rolex Paris Masters, стартующему в понедельник в Париже. Но то, что еще через неделю дебютант итогового турнира в Турине при поддержке своих болельщиков запросто может превратиться в одного из его фаворитов, очевидно уже сейчас.

Евгений Федяков